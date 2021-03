Arabie Saoudite : Pr Sano reçu par l’envoyé spécial des Etats-Unis auprès de l’OCI

Le secrétaire général de l’académie internationale de la jurisprudence islamique, Professeur Koutoubou Moustapha SANO a été reçu ce mercredi 4 mars 2021 par l’envoyé spécial des États-unis auprès de l’OCI au consulat général des Etats-Unis à Djeddah.

Au cours de leur entretien ils ont échangé sur les voies et moyens pour renforcer les relations de coopération entre l’académie et les institutions scientifiques américaines évoluant dans le domaine de la promotion de dialogue notamment le dialogue interreligieux et de civilisations.

Aussi l’envoyé spécial a-t-il réitéré le souhait du département d’État américain de recevoir le secrétaire général de l’académie à Washington très prochainement afin d’établir un partenariat stratégique entre l’académie et les institutions scientifiques américaines.