Arabie saoudite : un accueil chaleureux pour le Pr Koutoubou Sano au siège de l’OCI à Djeddah

En dépit de la présence de la Covid-19 sur la terre saoudienne, le secrétaire général de l’OCI (Organisation de la Coopération Islamique) a organisé une réception exceptionnelle et historique, à l’occasion de la prise de fonction du Professeur Koutoubou Moustapha SANO à la tête du secrétariat général de l’Académie internationale de la jurisprudence islamique.

Cette cérémonie symbolique et très significative a eu lieu au siège de l’OCI à Djeddah, au Royaume d’Arabie Saoudite, en l’honneur du désormais nouveau secrétaire général de l’Académie.

Elle a été organisée sous la haute présidence de Son Éminence le conseil du Roi, le grand imam de la Mosquée Sainte de la Kaabah, Dr. Saleh ibn Humeid.

L’invité de marque de la cérémonie était Son Excellence Dr. Ahmad Ali, l’ancien président de la Banque Islamique du Développement (BID).

Trois discours ont été prononcés au cours de cette cérémonie de prise de fonction du Pr Koutoubou Moustapha Sanoh, ancien secrétaire général des affaires religieuses de la Guinée.

D’entrée, le conseiller du Roi, Dr. Saleh, a exprimé sa gratitude profonde au Seigneur, ainsi que ses ‘’remerciements distingués’’ aux autorités saoudiennes pour « avoir soutenu le choix mérité du nouveau secrétaire général de l’Académie en l’occurrence le Professeur Koutoubou SANO ». Présentant l’ancien Ministre guinéen de la Coopération internationale et de l’intégration africaine comme un ‘’ami et une connaissance depuis plus de 20 ans’’, l’orateur a tenu à rappeler que le Pr Koutoubou SANO s’est distingué par la publication de nombreuses œuvres intellectuelles de qualité.

Toujours, selon le Dr. Saleh, grand imam de la première sainte mosquée de la Kaabah, I’OCI a fait le meilleur choix au moment où, dit-il, l’Académie a besoin d’un leadership intellectuel, modéré, pondéré, exemplaire, dynamique, expérimenté et intelligent.

Pour terminer, il a imploré le Tout Puissant de « protéger, de bénir et de guider les pas de mon ami et frère, le Professeur Koutoubou SANO».

A son tour, le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique, Dr. Youssef alHusseimine, n’a pas caché sa joie et sa satisfaction quant aux ‘’qualités intellectuelles et au parcours académique et administratif très impressionnant’’, dit-il, du nouveau secrétaire général de l’Académie. Affirmant ainsi que le Pr. SANO est connu dans les grands milieux de l’intelligentsia pour « sa maîtrise parfaite des sciences islamiques et sa connaissance pertinente des réalités socio-économiques du monde, particulièrement le monde musulman ».

Ce sont donc ces qualités exceptionnelles, qui ont amené l’OCI à porter son choix sur le Pr Koutoubou Moustapha SANO, qui devra répondre aux attentes naturelles des États membres de l’OCI et des communautés musulmanes. Celles-ci consistent en la dynamisation et la réforme structurelle et conceptuelle de l’Académie.

Le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique, Dr. Youssef alHusseimine, a enfin remercié le gouvernement du serviteur des deux saintes mosquées, le Roi Salmane et Son prince héritier, MBS, pour avoir très vite soutenu le choix de l’OCI.

Habitué des grandes cérémonies du monde arabe, le nouveau secrétaire général de l’Académie de la jurisprudence islamique n’a pas dérogé à sa tradition, en remerciant tout d’abord Le Créateur et ses parents.

Le Pr. Koutoubou Moustapha SANO a ensuite souligné les excellentes relations d’amitié et de fraternité entretenues depuis des décennies par la République de Guinée et le Royaume d’Arabie Saoudite.

Il a également remercié le conseiller du Roi et le secrétaire général de l’OCI pour leurs aimables paroles à son endroit, ainsi que pour la confiance placée en sa modeste personne. Faisant ainsi de lui le premier africain non arabe, à diriger cet important organe intellectuel et mondial.

Il a promis de travailler d’arrache-pied avec le secrétariat général de l’Académie, celui de l’OCI et les États membres, afin de répondre à leurs attentes légitimes relatives à la clarification des prévisions et des dispositions de la religion par rapport aux enjeux auxquels les musulmans font face quotidiennement. Aussi, a-t-il assuré le secrétaire général de l’OCI de son engagement et sa détermination à contribuer, intellectuellement, aux efforts menés pour lutter scientifiquement contre le fanatisme, l’extrémisme, l’intolérance et la corruption sous toutes ses formes.

L’ex-vice-président de l’université internationale de Kuala Lumpur, a également promis de transformer l’Académie, très prochainement, en un centre d’excellence pour la promotion de la pondération, de la modération et de la tolérance entre les confessions et les civilisations du monde.

Cette cérémonie de prise de fonction du nouveau secrétaire général de l’Académie de la jurisprudence islamique, a connu la présence de nombreuses personnalités intellectuelles du Royaume saoudien, ainsi que celle du consul général de la Guinée et du président des Guinéens résidant à Djeddah.