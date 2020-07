Aristide Bancé met fin à sa carrière internationale : ‘’je vais me consacrer à mon club Horoya…’’

Le Burkinabé Aristide Bancé a mis fin à sa carrière internationale pour se “consacrer à mon club Horoya avec qui j’ai de beaux projets”. Emouvante lettre…

J’ai eu l’honneur d’être reçu par Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, Président du Faso. En sa qualité de premier capitaine de l’équipe nationale les étalons, j’ai tenu à lui témoigner ma gratitude pour tout ce qu’il fait pour le football Burkinabè.

J’ai aussi profité de ces instants pour lui annoncer officiellement, mon intention de mettre fin à ma carrière internationale, la fin de mon aventure avec les étalons du Burkina et lui remettre définitivement mon numéro porte-bonheur « 15 ». C’était une fierté pour moi de porter les couleurs de l’équipe nationale. Nous avons passé de rudes comme de bons moments.

Nous avons vibré ensemble deux (2) belles CAN, celle de 2013 et de 2017 couronnées par 2 médailles, l’argent et le bronze. Des moments qui resteront à jamais les meilleurs de ma vie. Au ministre des sports et des loisirs, au président de la fédération Burkinabè de football, je vous témoigne ma reconnaissance.

Un grand merci du fond du cœur à la grande famille Bancé, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, merci d’avoir cru en moi. A mes coéquipiers, mes frères étalons, merci pour les moments et la bonne collaboration. A tous mes fans du mythique Stade du 4 Août, un big up spécial car vous m’avez rendu grand. Ainsi qu’à tous mes fans du « Felicia » et du monde entier, merci pour l’amour que vous m’avez apporté.

Nous nous reverrons certainement sous un autre « angle footballistique » dans les années à venir et pour cela j’aurai besoin de beaucoup de concentration et de vos prières. En attendant je vais me consacrer à mon club Horoya avec qui j’ai de beaux projets. Bon vent à l’équipe nationale Bon vent à chacun de vous Vive le Burkina Faso. Dieu vous bénisse

Aristide BANCE