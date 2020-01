Armée : les opérations de sélection des candidats débutent ce mardi, 21 janvier (communiqué)

Sur instructions de Monsieur le Président de la République, Chef des Années et conformément aux dispositions

contenues dans les précédents communiqués relatifs au recrutement national des jeunes gens au sein des Forces

Armées Guinéennes, le Ministre dl Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de la Défense Nationale porte à la connaissance des Préfets, des Maires des cinq communes de la ville de Conakry et de l’ensemble des candidats

présélecfionnés que la Commission de Recrutement National commencera les opérations de sélection des candidats et candidates sur l’ensemble du territoire national à compter du 21 janvier 2020.

A cet effet. il invite tous les candidats et candidates présélectionnés à rester disponibles dans leurs localités

respectives.

Par la même occasion, le Ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, Ministre de ia Défense Nationale demande à toutes les autorités concernées de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires ou bon déroulement de ces opérations.

Conakry, le 20 janvier 2020

Le Ministre d’Etat

Docteur Mohamed DIANE