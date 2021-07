Arrestation de Bogola et Thierno Yaya : l’ANAD exige leur libération…

Conakry, le 14 juillet 2021- C’est avec consternation que les leaders de l’ANAD ont appris l’arrestation ce soirde Messieurs Thierno Yaya Diallo, Président de Guinée Moderne (GM) et Keamou Bogola Haba, Président d’honneur de l’UGDD et de la Commission Communication de l’ANAD.

L’ANAD condamne avec la dernière énergie les arrestations extrajudiciaires orchestrées par le régime dictatorial de Alpha Condé et interpelle l’opinion nationaleet la communauté internationale sur les graves violations des droits et des libertés fondamentaux en Guinée. Elle exige la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques et invite les militants et sympathisants des partis membres de l’ANAD à rester mobilisés et à attendre les instructions des leaders.

La cellule de Communication