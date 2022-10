Arrestation de Cellou Baldé : « cela confirme la détermination de la junte à faire taire tous ceux qui dénoncent ses dérives » (Cellou Dalein Diallo)

Depuis l’étranger, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient de réagir à l’arrestation de Cellou Baldé, coordinateur des fédérations du parti de l’intérieur du pays.

Pour Cellou Dalein Diallo, l’arrestation de l’ex député uninominal de Labé confirme la détermination de la junte militaire au pouvoir de faire taire ceux qui dénoncent ses dérives.

« C’est avec indignation que j’ai appris le kidnapping ce lundi de Cellou Baldé, ancien Député et Coordinateur des Fédérations UFDG de l’intérieur, par des gendarmes qui l’ont conduit à la Direction Générale des Investigations Judiciaires (DGIJ).

Cette autre arrestation confirme s’il en était besoin la détermination de la junte guinéenne à faire taire tous ceux qui dénoncent ses dérives ou qui militent pour un dialogue crédible et une durée raisonnable de la Transition », a réagi Cellou Dalein Diallo avant d’appeler à la mobilisation pour exiger la libération de Cellou Baldé et de tous les détenus politiques et de la société civile.

« Mobilisons-nous tous pour exiger la libération de Cellou Baldé et de tous les acteurs politiques et de la société civile illégalement détenus », a appelé Cellou Diallo.

Selon nos informations, Cellou Baldé a été arrêté ce lundi 17 octobre, à Conakry et conduit à la direction centrale de la police judiciaire.

Sadjo Bah