Après trois jours d’auditions, les dossiers de Dr Ibrahima Kassory Fofana, Djakaria Koulibaly, Mohamed Diané et Oyé Guillavogui sont déférés, ce mercredi 6 avril, de la direction centrale des investigations judiciaires (DCIJ) de la gendarmerie pour la Cour de répression des infractions économiques et financières. Chose qui a valu leur dépôt à la maison centrale de Coronthie.

Pour le Bloc libéral, à travers son porte-parole, Ouattara Aboubacar Sidiki, ce n’est que justice rendue. « La justice est en train de jouer son rôle. Dans l’ensemble, ils (Kassory et Cie, ndlr) étaient au pouvoir, ils ont géré ce pays donc, ils ont des comptes à rendre à l’ensemble du peuple de Guinée », souligne-t-il.

Par ailleurs, le porte-parole du Bloc Libéral estime que toute personne ayant participé au régime déchu devrait rendre compte et que les preuves sont au rendez-vous, raison pour laquelle ces dignitaires sont en prison. « Dans ce cas, certainement, c’est par eux que ça a commencé et s’ils ont été arrêtés, les preuves sont réunies pour leur détention à la maison centrale », dit-il. Et de poursuivre en ces termes: « il y a d’autres qui sont devant la commission d’investigation, donc à tour de rôle jusqu’au régime Sékou, chacun y fera un tour, pour plus d’impact sur la vie du Guinéen », a ajouté M. Ouattara Aboubacar Sidiki, au nom de son président Faya Millimouno.

Mariame Mayi