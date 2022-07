Arrestation de Foniké Menguè et Cie : Cellou Dalein Diallo appelle à la mobilisation pour leur libération

Depuis l’étranger où il séjourne, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a réagi à l’arrestation ce mardi 05 juillet, des responsables du front national pour la défense de la constitution (FNDC).

Cellou Dalein Diallo se dit choqué et indigné par la « barbarie » qui a caractérisé l’arrestation des trois responsables du FNDC.

« Je suis profondément choqué et indigné par la barbarie qui a caractérisé l’arrestation, injuste et illégale, par les forces de l’ordre, des principales figures du FNDC que sont Oumar Sylla, alias « Fonikè Menguè », Coordonnateur national du FNDC et ses collaborateurs Alpha Midiaou Bah, alias « Djanii Alfa » et Billo Bah.

Je condamne énergiquement l’arrestation arbitraire et violente de ces vaillants acteurs de la société civile.

Mobilisons-nous tous pour leur libération! », a réagi Cellou Dalein Diallo sur sa page Facebook.

Le coordinateur national du FNDC, Oumar Sylla ou Foniké Menguè, le responsable des antennes et de la mobilisation, Billo Bah et le responsable de la citoyenneté, Djani Alfa ont été arrêtés cet après-midi au siège du FNDC par les forces de l’ordre alors qu’ils s’apprêtaient à tenir une conférence de presse.

Sadjo Bah