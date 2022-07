Arrestation de Foniké Menguè et Cie : depuis l’étranger, Cellou Dalein appelle à la mobilisation…

Depuis l’étranger, Celliu Dalein Diallo, leader de l’UFDG a condamné dans un tweet l’arrestation mardi de Oumar Sylla « Foniké Mengué », l’artiste Djanii Alpha et Billo Bah au siège du FNDC à Ratoma Bonfi

« Je suis profondément choqué et indigné par la barbarie qui a caractérisé l’arrestation, injuste et illégale, par les forces de l’ordre, des principales figures du FNDC que sont Oumar Sylla, alias « Fonikè Menguè », Coordonnateur national du FNDC et ses collaborateurs Alpha Midiaou Bah, alias « Djanii Alfa » et Billo Bah. Je condamne énergiquement l’arrestation arbitraire et violente de ces vaillants acteurs de la société civile. Mobilisons-nous tous pour leur libération! », a réagi M. Diallo.

Mediaguinee