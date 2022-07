Arrestation de Foniké Menguè et Cie : Makanéra parle de « preuve éloquente de justice divine »

Contrairement aux autres politiques, le leader du FND et ancien ministre Alhoussein Makanéra Kaké a qualifié l’arrestation mardi du coordinateur national du FNDC Oumar Sylla « Foniké Menguè » et Cie de « preuve éloquente de la justice divine »

« Il y a deux mois jour pour jour (5 mai /5 juillet), nous étions victimes de dénonciation calomnieuse de la part de ces messieurs, des faits aussi graves que l’assassinat, viol et torture qui pouvaient entraîner une condamnation à perpétuité, aujourd’hui vous êtes choqués de la justice Divine. Quelle méchanceté pour certains, quelle naïveté pour d’autres qui ne sont plus capables de réfléchir? Pour moi, c’est la preuve la plus éloquente de la justice Divine », a écrit sur son compte Facebook M. Makanéra depuis l’étranger.

Mediaguinee