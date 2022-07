Arrestation de Foniké Menguè et Cie : « pas une bonne image pour la Guinée » (Mamadou Sylla)

Le leader de l’UDG et prospère homme d’affaires Elhadj Mamadou Sylla a condamné mardi l’arrestation sans management de Oumar Sylla « Foniké Menguè », de l’artiste Djanii Alpha et Billo Bah au siège du FNDC à Ratoma Bonfi, en banlieue de Conakry.

« Nous condamnons la façon dont ils ont été arrêtés. Même si c’étaient des criminels, il y a la façon de faire. Surtout non seulement ce sont des gens qui ne sont pas cachés et ils étaient aussi à leur siège. En plus selon ce que nous avons appris, il n’y a jamais eu de convocation ni de mandat d’arrêt contre eux. Avec cette façon de faire, nous sommes tous menacés aujourd’hui. Ce qui est beaucoup plus déplorable ça s’est fait devant les médias. Cela veut dire qu’il n’y a pas eu de respect même pour les médias. Cela n’est pas une bonne image pour le pays. Et, on regrette très fort ça. Je profite pour annoncer qu’une réunion de la CORED se tiendra demain mercredi à laquelle la presse est conviée. Au cours de cette rencontre, nous ferons une déclaration »