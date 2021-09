Arrestation de Gnelloy : “comment on peut avoir deux mandats, un est exécutoire, l’autre ne l’est pas… ?” (Makanéra)

Dans la soirée du mardi 28 septembre 2021, les services de sécurité ont procédé à l’arrestation du jeune Ousmane Gnelloy Diallo, ‘’un insulteur public sur les réseaux sociaux’’. Lui qui se faisait passer pour le ministre de la Défense nationale du Pr Alpha Condé, avait été condamné par le juge Charles Alphonse Wright du tribunal de première instance de Dixinn à 5 ans d’emprisonnement pour ‘’injures publiques et menaces de mort’’.

Se prononçant sur cette arrestation, Alhousseine Makanéra Kaké a affirmé sa déception. Bien qu’il n’ait jamais cautionné les injures, l’ex-député dénonce une application partiale de la loi.

« Tout le monde sait, en tant que musulman, je suis opposé à l’injure surtout par rapport à la politique. J’ai demandé à tous mes communicants, tous les militants et responsables, même si on m’insulte père et mère, de ne pas répondre. C’est pour vous dire que je ne vais jamais soutenir quelqu’un qui insulte. Mais par contre, je suis contre aussi l’application partiale de la loi. Cela ne peut pas rassurer. Je suis convaincu que le Colonel Doumbouya n’est pas au courant, je voudrais qu’on attire son attention, que le guinéen est champion en zèle. Aujourd’hui, le fait qu’il y a eu coup d’État, ils vont tout de suite instaurer un tribunal de vainqueur. Sinon je ne peux pas comprendre, le même tribunal, le même procureur, il y a plusieurs mandats d’arrêt contre plusieurs citoyens guinéens, certains vont dans les radios, ils narguent la justice, ils insultent même le procureur, et continuent à attaquer les gens qui ne partagent pas leur opinion, et qu’eux, ils soient libres, et que Gnelloye puisqu’il était hier avec le Professeur Alpha Condé et le RPG Arc-en-ciel soit inquiété. Soit on fait table rase du passé puisque eux-mêmes ils disent qu’ils étaient sous pression, ou on exécute tous les mandats indépendamment de la position que vous occupiez. C’est ce qui est d’ailleurs conforme à la charte de la transition en son article 9, qui dit que tous les Guinéens sont égaux en droit en devoir, et ils sont égaux devant la loi. Comment on peut avoir deux mandats, un est exécutoire, l’autre ne l’est pas, le même tribunal, le même Procureur ? Je voudrais qu’on attire sérieusement l’attention du Colonel Doumbouya par rapport à cette question », a déclaré l’ex-député.

Maciré Camara