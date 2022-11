Arrestation de Guidho Foulbhè par des militaires: sa famille et son avocat font part de leur inquiétude 

Arrêté le 19 novembre dernier selon les dires par des militaires, le Vlogeur Mamadou Baïlo Diallo connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Guidho Foulbhè, est introuvable, 5 jours après son arrestation et sa détention dans un lieu qui reste toujours mystérieux pour son avocat, sa famille et encore moins ses proches, nous apprend-on auprès de son avocat.

Ce jeune natif du district de Sarékalé, sous-préfecture de Saraboïdou, dans la préfecture de Koundara, âgé d’une trentaine d’années est connu à travers ses vidéos parfois qui renferment des propos injurieux ou sexistes, des propos hostiles en l’endroit de la junte au pouvoir en langue vernaculaire. Et dans ses vidéos, on retrouve des interprétations sur certains versets coraniques.

Très inquiet par rapport à cette situation, son avocat Me Salifou Beavogui pense que cette façon d’agir, de l’enlever sans convocation et le conduire, le garder, même si on le présente devant un service d’enquête, la procédure a déjà été violée à la base. « Selon les dires, il a été enlevé par les militaires depuis le 19 novembre 2022 et conduit à Conakry. Depuis ce jour, il est à Conakry, dans un lieu que j’ignore totalement, moi, en tant que son avocat. Il n’a pas été présenté à un service d’enquête légalement constitué ou à un Procureur de la place. La situation est inquiétante, nous n’avons aucune nouvelle par rapport à Mamadou Baïlo Diallo dit Guidho Foulbhé qui, au-delà de son activité d’agriculteur, est un jeune qui évolue sur les réseaux sociaux », explique Me Salifou Beavogui, avec un pincement de cœur.

Face à cette situation, Me Salifou Béavogui a saisi depuis le 22 novembre dernier le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry, « à l’effet de solliciter son intervention en tant que premier responsable du parquet général de la Cour d’Appel de Conakry et du ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Conakry afin qu’il intervienne auprès des militaires qui ont enlevé mon client à Koundara pour que mon client soit peut-être libéré ou présenté devant un service d’enquête et cela avec toutes les conséquences de droit ».

Mamadou Yaya Barry