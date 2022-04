Arrestation de Kassory et Cie : le bureau fédéral du RPG de Labé dit être surpris (secrétaire politique)

L’arrestation de Dr Kassory Fofana président du comité exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel mercredi dernier avec trois de ses anciens ministres continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive dans le pays, particulièrement chez les responsables et militants de l’ancien parti au pouvoir et ceux de Labé, ne sont pas en marge de cette réalité. Rencontré à cet effet ce jeudi 7 Avril 2022, le secrétaire politique du bureau fédéral du RPG de Labé, n’a pas mâché ses mots pour rappeler qu’il est surpris avant de fustiger la procédure d’incarcération.

« Ça été une grande surprise pour nous à Labé et une très grande déception, parce que pour le moment on ne s’attendait pas à ça, quelqu’un ne peut être mis en prison qu’après jugement, ce qu’ils ont fait c’est priver l’homme de sa liberté. S’ils (la CRIEF ndlr) n’ont pas confiance en eux (Kassory et Cie ndlr), ils pouvaient les confier à leurs avocats tout en leur signifiant de se présenter lorsqu’on aura besoin d’eux. Cette réaction des nouvelles autorité nous vraiment surpris », affirme Elhadj Mamadou Doumbouya.

Poursuivant, le secrétaire politique du bureau fédéral du RPG arc-en-ciel de Labé, laisse entendre que toutefois, ils se remettent à la volonté divine.

« Comme nous ne sommes pas dans le secret de la justice, nous ne pouvons que nous en remettre à la volonté de Dieu, et suivre l’évolution de la situation » renchérit-il d’un air déçu.

Néanmoins, selon notre interlocuteur, ils restent confiants qu’après le procès, en ce qui concerne Kassory, le président du comité exécutif provisoire du rpg arc-en-ciel, sortira blanchi.

« Nous, nous pensons qu’après les jugements, nous sommes sûrs qu’il s’en sortira de cette situation. Mais si le contraire venait à se produire cela ne nous surprendra pas parce que ce sont des hommes qui ont géré le pays, c’est seulement la façon de faire qui nous surprend » fustige, le secrétaire politique du RPG de Labé.

Dans la foulée, Elhadj Mamadou Doumbouya, nous confie que Kassory soit en prison ou en liberté, le rpg sera toujours derrière lui.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83