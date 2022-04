Arrestation de Kassory et Cie : le RPG AEC et alliés envisagent de suspendre leur participation aux Assises nationales

En colère suite à la détention de l’ex-Premier ministre et actuel président du conseil exécutif provisoire l’ex-parti au pouvoir Ibrahima Kassory Fofana et anciens ministres, le collectif des partis politiques RPG ARC-EN-CIEL et alliés est monté jeudi au créneau pour demander de dépolitiser la procédure en cours. Et envisage de suspendre sa participation aux Assises nationales.

Collectif des Partis Politiques RPG –ARC EN CIEL et Alliés

DECLARATION

Le RPG ARC-EN-CIEL et ses Alliés ont tenu une réunion extraordinaire ce jeudi 7 avril 2022 au siège national du RPG ARC-EN-CIEL sis à Gbessia, autour du dernier développement de l’actualité nationale marqué par une vague de convocations et d’arrestations de hauts responsables du RPG ARC-EN-CIEL, alliés et anciens ministres, en tête le Président du Conseil Exécutif Provisoire, ancien Premier Ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana ainsi que Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, Ismaël Dioubaté, Diakaria Koulibaly, Louncény Nabé et Souleymane Traoré.

Ces évènements interviennent quelques jours à peine après l’organisation réussie de la convention nationale extraordinaire du RPG ARC-EN-CIEL, au cours de laquelle le parti a clairement réaffirmé son statut de premier et principal parti national. Cette convention nationale extraordinaire a été précédé par des conventions régionales et a connu la participation de l’ensemble des délégués de l’intérieur et de l’extérieur du pays.

Il faut signaler également la confiscation injustifiée des biens du RPG ARC-EN-CIEL sur l’ensemble du territoire national, des documents de voyage et le gel des comptes privés des personnalités du collectif RPG ARC-EN-CIEL et alliés.

Le collectif RPG ARC-EN-CIEL et alliés dénonce ces agissements arbitraires et cet acharnement qui sont de nature à compromettre dangereusement une transition que nous avons toujours souhaité apaisée et inclusive.

Pour rappel, le RPG ARC-EN-CIEL et ses alliés ont dès le 5 septembre privilégié la paix et appelé leurs militants au calme malgré l’arrestation de leur Champion le Prof Alpha Condé.

Par conséquent le collectif RPG ARC-EN-CIEL et alliés :

Exige le respect du principe de la présomption d’innocence et la dépolitisation de la procédure en cours ;

Envisage de suspendre sa participation aux assises nationales ;

Rappelle la nécessité de désigner un médiateur international dans la crise guinéenne ;

Invite nos responsables des structures sur l’ensemble du territoire national à instaurer des comités de veille conformément à la procédure habituelle ;

Pour terminer, le Collectif félicite les militantes, militants et sympathisants pour la constance de leur mobilisation et les invite à demeurer mobilisés.

Conakry, le 7 avril 2022

Le Collectif des Partis Politiques RPG Arc – En – Ciel et Alliés