Arrestation de Nanfo: “mon client est détenu à la police, victime de la raison du plus fort” (avocat)

On en sait maintenant sur le motif de l’arrestation à son domicile à Kankan du prédicateur islamique Ismaël Nanfo Diaby.

Selon son avocat Me Salifou Béavogui, joint vendredi par Mediaguinee, l’imam Nanfo qui a été arrêté alors qu’il officiait en Maninka la prière de l’Aid Al Fitr est à la police sur ordre de l’autorité administrative. Au motif qu’il est sous sanction de la ligue islamique.

“Selon nos informations, mon client a été arrêté par l’autorité administrative au motif qu’il y a eu une interdiction de la ligue islamique contre lui. Or, cette interdiction est attaquée frontalement devant la Cour suprême. En attendant que la Cour suprême ne se prononce, je pense qu’il ne peut faire l’objet d’aucune poursuite. Mais il est victime d’acharnement, c’est la raison du plus fort. Aujourd’hui, il est privé de sa liberté, il est à la police. Je demande incessamment à l’autorité judiciaire de le libérer pour rétablir la vérité” , a déclaré Me Béa au téléphone.

Elisa Camara

