Arrestation de Robert Kaliva Guilavogui du FNDC : vers une plainte contre le préfet de Macenta…

Les membres du Comité de prévention et de règlement des crises en Guinée forestière (CPRCGF ) ont, à travers une déclaration lue lundi, 17 février à la maison commune des journalistes, condamné l’enlèvement du responsable du mouvement Elazologa, membre du Front National pour la Défense de la Constitution.

Dans cette note, le CPRCGF composé d’avocats, d’acteurs de la société Civile et d’organisations de défense des droits de l’homme, soutient que cet enlèvement est lié à l’opposition de kpakpataki au projet de nouvelle Constitution. Ils annoncent des poursuites contre le préfet de Macenta qu’ils soupçonnent de complicité.

“(…) Monsieur Robert Kaliva Guilavogui est un leader du mouvement Elazologa de la Guinée forestière et membre du FNDC. L’arrestation à N’Zérékoré le 31 janvier 2020 suivie de la déportation de Facy Gombo du MORIDES est un autre cas de violation grave des libertés des personnes. Ainsi, il ne faut aucun doute que l’arrestation et la déportation subséquente sont des résultats de prise de position ferme de Robert Kaliva Guilavogui contre le tripatouillage de la Constitution et à son appel de s’opposer par tous les moyens légaux à cette forfaiture à travers la plateforme citoyenne FNDC. Cette situation honteuse est l’illustration parfaite d’un recul de la démocratie et de l’état de droit en Guinée.

Nous prenons à témoin, l’opinion nationale et internationale du comportement dangereux et violent de la République de Guinée. Nous rappelons que la liberté d’opinion et d’expression est garantie par la constitution de 7 mai 2010 et des instruments juridiques internationaux signés et ratifiés par la Guinée. Nul ne doit être arrêté, détenu, déporté ou inquiété en raison de son opinion.

Nous condamnons les arrestations et toutes les formes d’intimidation orchestrées par le gouvernement et les hommes de main contre les paisibles citoyens à cause de leurs opinions. Nous regrettons la confiscation des droits et libertés fondamentaux garantis aux citoyens par les détentions arbitraires et la déportation récurrente des opposants à l’adoption d’une nouvelle Constitution qui sont originaires de la Guinée forestière.

Nous déplorons ce climat de terreur et de déni de la légalité volontairement entretenu par l’État et d’un certain cadre qui soutiennent aveuglément.

Nous invitons l’Etat de la République de Guinée au respect de la Constitution du 7 mai 2010, et de ses engagements internationaux en matière de droit de l’homme.

Nous invitons les Nations- Unies, l’Union Africaine, la CEDEAO, l’Union Européenne, les Etats-Unis, la France, l’Allemagne et toutes les organisations internationales, régionales, sous régionales de défense de droits de l’homme à exiger de la Guinée le respect de l’alternance démocratique et des droits de l’homme. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Robert Kaliba Guilavogui, alias junior kpapkataki.

Nous réclamons des poursuites judiciaires à l’encontre de monsieur Mohamed Cheik Diallo, préfet de Macenta et de tous ses acolytes responsables des enlèvements, la déportation et de la détention arbitraire de Robert Kaliva Guilavogui”, a lu Me Antoine Pépé Lamah. Ajoutant que « si rien n’est dans les prochains jours, le comité portera plainte contre l’État guinéen à la CEDEAO ».

Mohamed Cissé

+224-623-33-83-57