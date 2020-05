Arrestation de Saikou Yaya Diallo : le FNDC accuse commissaire Fabou Camara

La crise sanitaire est une aubaine pour le régime de M. Alpha Condé qui poursuit les vagues d’arrestations de militants du FNDC. Saikou Yaya Diallo, membre de la coordination nationale du FNDC a été kidnappé ce matin 7 mai 2020 à Hamdallaye.

Le FNDC constate que malgré la propagation du COVID-19 dans notre pays, certains responsables des services de défense et de sécurité sans éthique ni scrupule à la solde de M. Alpha Condé, continuent de kidnapper les citoyens en vue de les exposer au coronavirus.

Le FNDC dénonce et condamne le zèle délirant et les agissements illégaux de Fabou Camara, Directeur Général de la Police Judiciaire. Avec la complicité de certains Procureurs de la République connus pour leur défense du projet de 3ème mandat au détriment des lois et de la liberté des citoyens, la principale prison de Conakry est devenue l’épicentre du covid-19 suite aux vagues d’emprisonnements en cours.

Le FNDC tiendra Fabou Camara et M. Alpha Condé pour responsables de la vie et de la santé de Saikou Yaya Diallo qui souffre d’ailleurs de diabète. Nous exigeons sa libération immédiate ainsi que celle de tous les responsables et militants du FNDC qui sont injustement emprisonnés à travers le pays.

Le FNDC rassure encore une fois que la victoire est proche et que, tôt ou tard, tous les auteurs et commanditaires de ces crimes et abus seront traduits devant les juridictions compétentes. Ensemble Unis et Solidaires, nous vaincrons.

Conakry, le 07 mai 2020