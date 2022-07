Arrestation des leaders du FNDC: les jeunes de l’Axe paralysent la circulation à Sonfonia

Les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation musclée des leaders du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) dans l’après-midi du mardi 5 juillet, en l’occurrence le Coordinateur National Oumar Sylla alias « Foniké Menguè », du rappeur Alpha Midiaou Bah connu sous le pseudonyme de « Djanii Alfa » et de Billo Bah, responsable des antennes, des actions et des mobilisations du FNDC à leur siège, à Ratoma Bonfi en marge d’une conférence.

Après les heures qui ont suivi cette arrestation spontanée, les jeunes de l’Axe ont pris d’assaut plusieurs artères de la commune de Ratoma à savoir le tronçon de Koloma en passant par Wanindara et à Sonfonia rails en début de soirée.

Ces jeunes qui sont visiblement très remontés contre cette interpellation musclée exigent une seule chose: la libération des leaders du FNDC.

Ce mercredi matin, aux environs de 8h, le tronçon situé entre la T7 et la T8 est impraticable, des blocs de pierres et des pneus brûlés sont visibles un peu partout sur la chaussée et les jeunes règnent en maîtres.

Au moment nous mettons cet article en article en ligne, aucun véhicule n’était visible sur cette partie. Seuls quelques motards qui prenaient le risque d’emprunter ce tronçon jonché de projectiles et la plupart d’entre eux rebroussaient chemin.

Mamadou Yaya Barry