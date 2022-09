Arrestation d’Étienne Soropogui: « il n’a jamais reçu de convocation, même pas par téléphone » (avocat)

Objet d’une arrestation le samedi dernier, l’avocat d’Étienne Soropogui s’est exprimé hier lundi sur la situation de son client qui jusque-là n’était pas situé sur les raisons de sa détention.

A en croire Me Beavogui, le motif de l’interpellation est sa participation à la première manifestation du FNDC sous la junte militaire, organisée le 17 août 2022.

» Pendant la première manifestation qui a été organisée par le FNDC, le parquet général avait passé un communiqué pour interdire et qu’il y avait une liste et que son nom figurait sur cette liste », dit-il. Et de poursuivre: « Il (accusé) a réagi en disant non, mon nom ne peut pas figurer sur cette liste alors que je n’ai jamais participé à une manifestation quelconque et je n’ai jamais donné d’instruction », relate Me Salif Béavogui la réaction de son client.

Par ailleurs, il est reproché au président du mouvement «Nos valeurs communes» de n’avoir pas répondu à une convocation, un fait que nie en bloc le conseil.

« Ce qu’il faut regretter, c’est que nous avons appris par la voie des ondes qu’on aurait une convocation et qu’il (Étienne) aurait refusé de répondre », s’est-il indigné. Et d’ajouter: « notre client est reproché de rien et il ne se reproche de rien. Il a toujours circulé librement, il n’a jamais reçu de convocation, même pas par téléphone pour lui dire qu’il est reproché de quoi que ce soit…Nous avons constaté qu’il n’y avait rien dans le dossier »

Malgré tout, Étienne Soropogui fera face au tribunal de première instance de Dixinn dans les jours à venir, selon son avocat.

Pour l’heure, l’ancien chef des opérations de la CENI reste en détention.

Mayi Cissé