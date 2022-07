Arrestations en Guinée : les États-Unis interpellent le gouvernement guinéen

Près de 48 heures après l’arrestation musclée des leaders du front national pour la défense de la constitution (FNDC), l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Conakry a dans une déclaration interpellé le gouvernement guinéen sur les arrestations de personnalités politiques au cours des derniers mois dans le pays.

La mission diplomatique américaine à Conakry dit suivre de près les arrestations de personnalités politiques.

L’ambassade américaine à Conakry exhorte le gouvernement guinéen et les acteurs sociopolitiques à trouver un terrain d’entente pacifique pour une collaboration continue et un dialogue ouvert.

« l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Conakry suit de près les arrestations de personnalités politiques en Guinée au cours des derniers mois. Le droit à la liberté d’expression et à une procédure régulière est primordial pour maintenir la paix et défendre les valeurs démocratiques.

Les États-Unis exhortent le gouvernement guinéen et les acteurs sociopolitiques à trouver un terrain d’entente pacifique pour une collaboration continue et un dialogue ouvert. Nous demandons au gouvernement guinéen de veiller à ce que les détenus soient traités équitablement et bénéficient d’une procédure régulière par le biais d’un procédure judiciaire transparent », a réagi l’ambassade américaine.

Récemment, l’ambassade des États-Unis d’Amérique réitérait sa volonté d’un retour à l’ordre constitutionnel dans le pays.

