« Arrêtons de qualifier colonel Mamadi Doumbouya de chef de l’Etat » (Par M.L Camara)

🔴Par Mohamed Lamine Camara🔴Arrêtons de qualifier le colonel Mamady doumbouya de chef de l’Etat car

Le chef d’État est la personne qui exerce l’autorité suprême d’un Etat, qui représente l’ensemble de la nation dans le pays et dans les relations internationales. Or, il n’a aucune légitimité du pouvoir exécutif reconnu par la communauté internationale et les organisations régionale et sous-régionale donc il est le président de la transition tout court même pas commandant en chef des Armées parce qu’il n’est pas le Président de la Republique pour assurer cette haute fonction présidentielle.

Le rôle du chef de l’Etat au sein du pouvoir exécutif varie selon les pays et les régimes. On peut distinguer quatre systèmes principaux :

1-présidentiel. Le chef d’État est aussi le chef du gouvernement et il exerce effectivement le pouvoir exécutif. Comme les États-Unis ;

2-semi-présidentiel. Le chef d’État partage le pouvoir exécutif avec le chef du gouvernement. Le cas de la France par exemple ;

3-parlementaire. Le chef d’État possède en théorie le pouvoir exécutif. Dans la pratique ce pouvoir est délégué à un chef du gouvernement responsable devant le parlement. Comme l’Angleterre ;

4-chef d’État ne détenant pas le pouvoir exécutif. Le chef d’État joue un rôle symbolique au nom de l’État. Comme l’Italie.

Ceci dit que son titre doit se limiter uniquement au président du CNRD et président de la transition point barre.

MLC