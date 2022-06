Arrivée de Paul Pogba en Guinée : voici le programme établi par ‘’l’Association 48 heures pour la Guinée’’

L’international français d’origine guinéenne, Paul Pogba arrivera en Guinée ce mardi 21 juin 2022, pour une visite. A cette occasion, la structure organisatrice de cette arrivée ‘’Association 48 heures pour la Guinée’’ à travers un communiqué de presse décline le programme de ladite visite.

« L’association 48 heures pour la Guinée vous attend nombreux autour de l’arrivée de Paul Pogba à partir de demain 21 juin 2022 à Conakry, en Guinée. Le cortège quittera l’aéroport vers 11 heures demain 21 juin en direction de Kaloum », peut-on lire dans le communiqué.

Plus loin dans le communiqué, Macky Sylla, vice-président de l’association précise : « nous sommes heureux d’accueillir Paul Pogba en Guinée et nous appelons la jeunesse guinéenne à lui offrir un accueil mémorable. Le monde entier va porter son regard sur Conakry. Paul vient avec fierté dans le pays d’origine de sa famille. Sa visite est un évènement avec une portée internationale, il entend prôner un message de partage et de solidarité. »

« Le 21 juin à partir de 18h 30, le chapiteau de Issa accueillera un dîner de gala autour de Paul Pogba avec des artistes prestigieux dont Salif Keita. Le 22 juin à partir de 14h30 au Stade Général Lansana Conté de Nongo un match de charité en présence avec Paul Pogba, Jimmy Butler, Elhadji Diouf, Vikash Dhorasoo, Jean II Makoun, Kader Keita, Kaba Diawara et de nombreuses surprises artistiques. Les tickets pour le match de Gala du 22 juin sont désormais disponibles. « 48 heures pour la Guinée » a prévu une organisation pour accueillir 40’000 spectateurs pour célébrer le champion du monde. Pour vous aider à vous en procurer, vous aurez le numéro à joindre ci-dessous. Sahara : Prévente : 30.000 FG, Jour J 50.000 FG ; Tribune Ouest-Haute : 100.000 FG ; Tribune Basse : 150.000 FG. »

