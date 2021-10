Arrivée du président de Guinée-Bissau à Conakry : le nom de Embaló scandé par des jeunes

En séjour de travail en République de Guinée, le Président de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Embaló a été accueilli à l’aéroport International de Conakry-Gbessia, ce mercredi 20 octobre, par son homologue, le Colonel Mamadi Doumbouya.

Non loin de là, des jeunes scandaient le nom du président de la Guinée-Bissau à l’entrée de l’aéroport avec des Embalo, Embalo, Embalo. Interrogé sur la motivation de l’accueil qu’ils réservent à Umaru Sissoko Embalo, les jeunes ont laissé entendre que le président de la Guinée Bissau « est un homme de parole, il a beaucoup souffert pour les guinéens. C’est un homme qui a dit qu’il ne veut pas d’un 3ème mandat en Afrique ». Aujourd’hui, disent-ils, s’il est en Guinée, ils doivent le montrer qu’il est avec le peuple guinéen.

« On est pas là pour de la politique, nous sommes là pour soutenir le président Bissau-guinéen, car c’est un homme de parole. Il avait dit qu’il ne voulait pas un troisième mandat pour Alpha Condé. On lui va montrer qu’on l’aime. C’est pourquoi nous sommes venus l’accueillir », a laissé entendre un jeune.

Pour sa part, Mamoudou Diakité a fait savoir que c’est une fierté pour eux de l’accueillir : « C’est quelqu’un qui n’aime pas la manipulation. Ce n’est pas seulement parce qu’il est opposé à Alpha Condé que nous le soutenons mais c’est parce qu’il aime la vérité. Vous savez, à un moment donné, lorsque Alpha Condé a voulu modifier la constitution, il a invité les chefs d’États africains de dire Alpha Condé la vérité. Ce n’est pas seulement pour la Guinée mais y compris le Mali et les autres pays », a-t-il expliqué.

De son côté, Alpha Tes Diallo ajoute : « Umaro Sissoco Embaló vient d’atterrir à l’aéroport, nous l’attendons ici et il sera accompagné jusqu’au Palais Mohamed V. Nous l’accueillons parce qu’il œuvre pour une alternance et pour qu’on respecte les constitutions en Afrique. Il a dit aussi qu’il faut la limitation des mandats en Afrique de l’Ouest et il avait pris position contre le régime déchu », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08