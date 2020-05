Artemisia contre la Covid-19 : ‘’pour le moment, rien n’a prouvé sur le plan scientifique son efficacité’’ (Rémy)

L’utilisation de l’Artemisia dans le traitement de la Covid-19 continue de faire débats dans plusieurs pays atteints de cette pandémie. Interrogé pour connaitre son point de vue sur cette épineuse problématique, le ministre guinéen de la Santé, le colonel Rémy Lamah a dit qu’il ne nie rien.

« Mon point de vue est que vous avez suivi l’OOAS qui est l’organe institutionnelle en matière de santé de la CEDEAO. Egalement, la région Afro a été très claire. Nous ne nions pas les vertus de nos plantes médicinales, mais faudrait-il qu’on suive un certain principe: déterminer l’efficacité du produit et déterminer ses effets secondaires avant son utilisation. Moi, je suis pour ce principe et on ne nie rien. Mais pour le moment, rien n’a prouvé sur le plan scientifique son efficacité », tranche-t-il.

La Guinée compte à ce jour 2042 cas confirmés au coronavirus dont 698 guéris et 11 décès depuis l’apparition de la maladie dans le pays le 12 mars dernier.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30