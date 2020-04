Artémisia : Macky Sall a lancé sa première commande (Andry Rajoelina)

Le président malgache Andry Rajoelina a déclaré vendredi dans un tweet avoir échangé avec son homologue sénégalais qui l’a félicité et lancé une première commande du Covid-Organics.

“L’Afrique agit et se protège contre le Covid-19. Merci au président Macky Sall pour nos échanges et sa confiance. Le Sénégal félicite Madagascar pour le remède traditionnel amélioré Covid-Organics et lance une première commande”, a tweeté le président malgache.

Je me félicite de l'échange fructueux avec le Président @SE_Rajoelina sur le partage d'expériences et de bonnes pratiques dans la lutte contre la #Covid19. Je salue les efforts de Madagascar dans la recherche de solutions thérapeutiques que le Sénégal suit avec intérêt. — Macky Sall (@Macky_Sall) April 24, 2020