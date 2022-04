Dans un arrêté conjoint signé par les ministres Alpha Soumah de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat et de Bernard Gomou du Commerce, de l’Industrie et des PME, « il est interdit sur toute l’étendue du territoire national, l’importation, la fabrication et la commercialisation des modèles contrefaits de textiles traditionnels guinéens à savoir : kendelly, Leppi, Damier, tissus teint à l’indigo, Forêt sacré, Bakha… »

