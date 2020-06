Asmaou Avipa au nouveau ministre de la Justice : ‘’il y a trop de déceptions à notre niveau”

Jointe par Mediaguinee, ce mardi, 23 juin, la présidente de l’association des victimes, parents et amis du 28 septembre (AVIPA), Asmaou Diallo lancé à nouveau un cri de cœur à l’endroit du nouveau ministre de la justice, Me Mory Doumbouya pour la tenue rapide du procès des douloureux événements du massacre de 2009 au stade du 28 septembre de Conakry sous le règne de la junte dirigée par capitaine Moussa Dadis Camara au moment des faits.

Selon Asmaou Diallo, « quand le ministre Fofana (Ministre de la justice sortant) est venu, il nous a dit de lui donner un temps pour qu’il puisse comprendre le dossier. Et après ça, il a commencé de rencontrer le comité de pilotage et autres. Maintenant on attend aussi ce nouveau Ministre qui est arrivé, on va voir sa position et la suite des choses. »

J’espères que lui aussi, il va nous donner des promesses mais cette fois- ci qui seront réalisables, a-t-elle souhaité.

« Ça c’est notre souhait parce qu’il ne voudrait pas qu’on continue d’attendre permanemment jusqu’à ce qu’on termine de perdre toutes les victimes », dit-elle.

Par ailleurs de déplorer : « il y a trop de déception à notre niveau. On n’a pas été considérés, on nous a roulés dans la farine. Donc ça nous fait vraiment de la peine. »

Elisa Camara

+224 654 95 73 22