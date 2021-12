Asmaou Diallo d’AVIPA sur le retour de Dadis : « c’est très important qu’il soit reçu devant la justice guinéenne »

Après la décision des nouvelles autorités relative à l’autorisation accordée aux anciens présidents Moussa Dadis Camara et Sékouba Konaté à « visiter » la Guinée, l’association des victimes du massacre du 28 septembre s’est réjouit de cette décision.

Joint par nos confrères de RFI ce jeudi 02 décembre 2021, la présidente de l’association des victimes, parents et amis du 28 septembre laisse entendre que depuis 12 ans son organisation attend de voir le retour de ces deux figures importantes dans ce dossier.

« C’est très important s’il revenait en Guinée. Vous savez que tout ce qui s’est passé en Guinée, ce sont des guinéens qui l’ont fait sur d’autres guinéens. Lui (Dadis ndlr) étant en ce moment le président d’alors, c’est important s’il est en Guinée et surtout quand il s’agit de parler du procès des massacres du 28 septembre. Leur présence (Dadis et Konaté ndlr) serait vraiment très importante pour nous victimes. Pour nous, c’est une autre ouverture qui est là, parce que durant 12 ans, on a toujours voulu que Dadis soit en Guinée, ça n’a pas marché. Aujourd’hui, si c’est facile pour lui de revenir, ce serait important pour qu’on l’écoute. C’est très important pour qu’il soit reçu devant la justice guinéenne. Les guinéens sont très satisfaits de son retour parce que ce sont des guinéens, ils doivent rentrer au pays, pour qu’on puisse laver le linge sale à l’interne. C’est très important aussi », a laissé entendre Asmaou Diallo.



Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83