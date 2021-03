Assainissement de Conakry : l’ANASP dotée de 56 camions par le gouvernement et ses partenaires

Dans le but de rendre la ville de Conakry propre, le gouvernement et la Banque Islamique de Développement (BID) et ses partenaires viennent de doter l’Agence nationale de l’assainissement et de salubrité publique (ANASP) d’une flotte de 56 camions d’assainissement pour répondre aux défis posés par la croissance urbaine rapide de dont la conséquence environnementale est la dégradation du cadre de vie des populations.

C’est le Président de la République, Pr Alpha Condé qui a procédé ce mercredi, 31 mars 2021 à la remise officielle de ces engins dans les locaux du palais du peuple, en présence des membres du gouvernement, des responsables de la BID et d’autres invités de marque. L’achat de ces camions a été effectué grâce aux 54 millions de dollars américains alloués à l’ensemble du projet d’assainissement de Conakry financé par le Fonds Lives and Livelihoods (LLF), une initiative multilatérale de développement créée par la Banque Islamique de Développement (BID) et ses partenaires, notamment le Fonds d’Abu Dhabi pour le développement, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Département du développement international, le Fonds de solidarité islamique pour le développement, le centre d’Aide Humanitaire et secours du Roi Salman et le Fonds de développement du Qatar.

Dans son allocution de circonstance, le représentant de la Banque islamique de développement (BID) en Guinée, Dr Alpha Diallo s’est réjoui de la bonne collaboration qui existe entre la République de Guinée et son institution tout informant que le portefeuille actif de la Banque islamique de Développement se porte bien.

« Il est constitué à ce jour de 17 projets qui totalisent 746 millions de dollars américains répartis dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, du transport, de la santé et de l’éducation. La Banque islamique de développement et le LLF contribuent au financement du présent projet à hauteur de 54 millions de dollars américains à travers des subventions et un prêt accordé par la banque », dira-t-il, avant d’indiquer qu’un financement supplémentaire de 1 millions de dollars a été injecté dans le projet d’assainissement de Conakry par son institution (BID) afin de réhabiliter le garage existant qui abritera les camions pour assurer un entretien adéquat de la flotte nouvellement acquise.

Pour la ministre du Plan et du Développement Economique, ce projet est destiné à créer dans la ville de Conakry, les conditions nécessaires pour le drainage des eaux pluviales, l’assainissement des eaux usées, la collecte, le ramassage et le traitement effectif des déchets solides à travers notamment la réhabilitation de la décharge de la Minière et de Coronthie.

« Inscrit au programme national d’investissement 2016-2020, ce projet contribue à la réalisation du plan national de développement économique et social (PNDES) à travers son pilier trois (3). Outre les 56 camions que nous réceptionnons ce jour, les activités programmées dans le cadre de ce projet avant fin 2022, date limite de clôture, comprennent les volets ci-après : la fourniture de quatre (4) engins lourds pour la gestion des ordures à la décharge de la Minière, la fourniture de 20 000 poubelles, la construction de 56 kilomètres de canaux primaires, secondaires et tertiaires en béton armé et la réhabilitation de deux (2) stations de bout de vidange de 250 mètres cubes par jour », dira entre autres la ministre Mama Kanny Diallo.

Quant au ministre d’Etat en charge de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Elhadj Papa Koly Kourouma, il a remercié le gouvernement et les partenaires pour l’acquisition de ces camions en faveur l’ANASP. Plus loin, il a rassuré que ces outils de travail seront judicieusement utilisés pour le bonheur des populations guinéennes. Prenant la parole, le président Alpha Condé a tout d’abord remercié les différents partenaires qui ne cessent d’accompagner la Guinée dans la concrétisation de ses nombreux projets, avant d’indiquer :

« Lorsque le président Erdogan est venu en Guinée, il a dit que Conakry, ce n’est pas une ville. J’ai été en Namibie, les rues sont aussi propres que dans nos maisons. Notre ambition est de rivaliser avec la Namibie. C’est pourquoi nous allons doter désormais de leur autonomie, toutes les directions chargées de différents services. Car, si vous donnez des contrats de performance aux gens, il faut leur permettre de travailler. Notre administration a de très mauvaises habitudes, nous sommes lents et les études ne se font pas vite. Ce n’est pas l’argent qui manque, c’est notre incapacité de faire rapidement les projets. Car, non seulement les ministres eux-mêmes ne se donnent pas à fond à la tache, mais ils ne contrôlent pas leurs cadres. C’est pourquoi je dis désormais, chaque ministre qui donnera un dossier à un cadre, il doit lui donner un délai court et ce délai doit être respecté. Nous avons beaucoup de financements dans l’eau et dans les routes. Mais ces financements sont retardés parce que les ministres ont été incapables de s’entendre pour désigner les membres de la commission chargée de financer les gens déguerpis. Nous allons mettre fin à tout cela.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Gouverner autrement, c’est obligé les ministres à travailler, les cadres à travailler et celui qui n’honorera pas son contrat de performance, partira. Nous voulons que désormais, la Guinée puisse se comparer aux pays africains qui ont les meilleures pratiques de gouvernement afin que nos populations bénéficient largement des avantages qu’on nous donne. Non pas que ces avantages aillent dans des poches des ministres ou hauts fonctionnaires, mais qu’ils aillent dans les caisses de l’Etat afin de servir le peuple. J’en prends le serment et j’ai dit à Sheraton que je n’ai pas d’amis, je n’ai pas de parents. Mon ami et mon parent, c’est la Guinée. Celui qui ne comprendra pas cela subira les conséquences. »

Youssouf Keita