Assainissement, Dr Dansa à Coyah : « Ce n’est pas du tout de la promenade… C’est de l’investissement humain »

Dans l’optique d’appuyer les opérations d’assainissement initiées par le président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, Docteur Dansa Kourouma, s’est lui aussi rendu sur le terrain, dans la préfecture de Coyah ce dimanche 17 juillet, pour procéder à l’assainissement du grand marché avec toute son équipe. Après avoir curé les caniveaux et ramassé les ordures comme tout autre citoyen lambda, le président du Conseil National de la Transition (CNT) a expliqué les raisons de son action

« Ça, c’est une opération juste pour montrer l’exemple que ceux qui salissent doivent être prêts aussi à nettoyer. C’est très important. Donc, que ça soit les femmes qui vendent dans les marchés, que ça soit les transporteurs ou tout simplement les jeunes de la commune, ils doivent s’associer aux autorités pour qu’une fois par semaine au moins, il puisse avoir une opération coup de poing dans notre pays. C’est de l’investissement humain, ceci c’est le sentiment d’appartenance à notre patrie, c’est le premier signe de patriotisme. Ce n’est pas du tout de la promenade. Nous sommes venus ici pour montrer que ces ordures sales là, nous aussi on peut respirer ces odeurs là. Que ces ordures sales là, nous aussi on peut mettre les mains dedans et quitter nos bureaux climatisés et nos voitures climatisées et venir sur le terrain pour montrer à la population que chacun peut faire quelque chose pour que notre communauté soit débarrassée des ordures », a-t-il expliqué.

Si de langage usuel, on a tendance à entendre des remarques peu honorables sur le degré d’insalubrité de la capitale, Dr Dansa Kourouma lui estime plutôt le contraire

« On dit que Conakry est sale mais j’aimerais vous dire que c’est pas Conakry qui est sale mais c’est les Conakrykas qui sont sales. Je pense que cette théorie est très bien justifiable parce que c’est pas la pluie qui fait tomber les ordures. Elles sont produites par nous-mêmes. Si on prend le temps nécessaire pour les collecter là où elles doivent être collectées, ça facilite la tâche à ceux qui doivent les ramasser. Si on évite de jeter les ordures dans les caniveaux sous la pluie, les caniveaux seront pas bouchés. Par conséquent, l’eau de ruissellement va circuler normalement. Et la troisième chose, c’est les autorités locales qui sont responsables, parce qu’en réalité, il y a des montants qui sont collectés dans les marchés pour le service d’hygiène. Ceci n’est pas utilisé là où ça doit être utilisé. Donc, il y a un problème de gouvernance, il y a un problème d’esprit citoyen, il y a un problème de civisme. La gouvernance est une réalité et le civisme aussi est une réalité. Donc, la combinaison de la gouvernance et du civisme peut débarrasser la Guinée des ordures. Pour moi, l’argent qui est dépensé pour les ordures doit être utilisé pour les ordures », a lancé le président du CNT.

Maciré Camara