Assainissement du secteur pharmaceutique : Dr Oumar Diouhé Bah échange avec les acteurs à Conakry

Directeur national de la Pharmacie et du Médicament, Dr Oumar Diouhé Bah continue de multiplier des initiatives en vue de parvenir très rapidement à mettre un terme à la prolifération des médicaments contrefaits dans le pays.

C’est dans cet ordre d’idée qu’il a rencontré ce samedi 19 aout 2023 à Conakry, des acteurs impliqués dans la gestion de la pharmacie et du médicament dont le conseil national de l’ordre des pharmaciens, le syndicat des pharmaciens de Guinée, l’association des jeunes pharmaciens de Guinée, des pharmaciens et d’autres invités de marque.

Dans son allocution de circonstance, il (Dr Oumar Diouhé Bah) a rappelé les actions qui sont en train d’être menées par sa direction dans le cadre de l’assainissement du secteur pharmaceutique en Guinée. Il a également indiqué les perspectives en cours pour que la population ait accès aux médicaments de qualité. Il a par ailleurs réitéré en engagement à aider les pharmaciens qui veulent s’installer à l’intérieur du pays.

Plus loin, il n’a pas manqué de rappeler le soutien des autorités en place (gouvernement, ministère de la santé) pour l’accompagnement qui est en train d’être fait dans le cadre de la lutte contre la vente illicite des médicaments.

« Je souhaiterais avant de continuer mon allocution, faire une mise au point sur la direction national de la pharmacie et du médicament (DNPM), qui est une direction technique du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP), organe de régulation du secteur pharmaceutique dans notre pays, chargée de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans le domaine de la pharmacie et du médicament et d’en assurer le suivi », dira-t-il avant de lister les différentes missions de son service.

Poursuivant, il fera savoir que sa direction mettra bientôt en place des missions de contrôle pour « veiller au respect de la règlementation conformément aux dispositions de la loi L/024/2018 dans toutes les structures pharmaceutiques du pays. Près d’une centaines d’arrêtés de création d’officine de pharmacie privée vienne d’être signée par le ministre de la Santé dont la plupart pour l’intérieur du pays. Nous encourageons à déposer vos dossiers de création d’officine de pharmacie dans les plus brefs délais. La priorité étant accordée aux dossiers pour l’intérieur du pays et pour les zones non suffisamment couvertes. »

Présent à ladite rencontre, Dr Manizé Kolié, secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Guinée s’est exprimé en ces termes : « Le message fort, il est simple. C’est que l’année 2022, il faudra retenir une date qu’est le 5 septembre. Et le 5 septembre a donné les couleurs de ce qui passe maintenant. Il est permis de croire que la Guinée allait se débarrasser du trafic des faux médicaments dans notre pays. Ce n’était pas possible d’y passer. Mais le communiqué numéro 10 du 19 avril dernier a donné le ton et les actions qui ont suivi sont évocatrices. Et c’est le monde entier qui est en train de regarder autrement notre pays. La Guinée est en train de rentrer dans la casse des grands. Nous sommes désormais un pays qu’on peut visiter parce qu’il est en train de rentrer dans les rangs. Nous avons décidé de nettoyer tous les marchés. Pour tous ceux qui ne croient pas que cette lutte-là va aller loin, je vais leur dire que ça ira loin et qu’on va terminer le boulot. Les membres du CNRD sont engagés et permettez-moi de dire que le secteur de la santé va être peut-être à 50% le bilan du CNRD avant qu’il ne rendre le tablier… »

Pour sa part, Dr Diallo Mamadou Cellou, président du conseil de section B de l’ordre national des pharmaciens de Guinée (la section qui gère le privé) a précisé : « Ce matin, nous sommes venus assister à cette assemblée générale qu’a demandé le Directeur national de la pharmacie et du médicament. Il a pensé qu’il était nécessaire à un certain moment donné de passer des informations aux pharmaciens que nous sommes pour qu’on soit tous au même niveau d’information par rapport à ce qui se dessine aujourd’hui. Autrement dit, par rapport à l’assainissement du secteur pharmaceutique. Les échanges ont porté sur l’assainissement du secteur pharmaceutique. Il faut rappeler que depuis un certain moment, nous sommes dans cette dynamique de lutte. Mais il faut avouer que grâce au leadership du directeur national actuel (Dr Diouhé), nous nous sommes inscrits dans une activité qui nous pousse aujourd’hui à croire que le secteur commence à voir le bout du tunnel. Les pharmaciens commencent à se sentir bien parce qu’aujourd’hui et hier sont complètement différents. Le soutien que nous avons aujourd’hui de la part des autorités actuelles, c’est un soutien que nous avons reçu avec les deux bras et que nous encourageons… »

Youssouf Keita

+224 622285400