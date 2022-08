Assainissement : la MAOG boucle sa tournée à Dixinn

Avec pour but d’accompagner le gouvernement de la transition dans son initiative d’assainissement de la capitale, la Maison des Associations des ONG de Guinée ( MAOG) vient de terminer la dernière étape de sa campagne d’assainissement des cinq (5) communes de Conakry. Après Matoto, Ratoma, Matam et Kaloum, le dernier coup de balai a été donné le samedi 20 août dans la commune de Dixinn.

Scandant les mêmes slogans « un citoyen, un balai » et « ma voiture, ma poubelle », les membres de cette ONG fortement mobilisés pour la circonstance ont passé leur balai depuis le rond-point de la Bellevue jusque sur l’esplanade du stade du 28 septembre. Cela tout en passant dans les différentes langues du territoire, des messages de sensibilisation à l’endroit de la population.

Satisfait du bon déroulement de cette dernière étape, Bamba Kaba, le secrétaire administratif de la MAOG, au nom de son coordinateur national, s’est engagé à pérenniser cette activité.

« C’est le coordinateur national par intérim de la MAOG qui a initié cette activité. Nous avons dit qu’il faut continuer dans cette lancée. Nous en tant que citoyens engagés, il faut qu’on active dans nos foyers, il faut qu’on s’active dans nos différentes villes. C’est pas seulement dans les cinq (5) communes, ce n’est pas seulement Conakry, on va continuer à accompagner l’État dans ses activités le 1er samedi de chaque mois. On va continuer à accompagner l’État chaque samedi. Vous-mêmes, vous avez remarqué nos dames étaient sur le terrain, on sensibilise dans les différentes langues nationales. Parce que réellement ce n’est pas pour salir qu’il y a du problème mais c’est pour rendre propre le lieu qui est un problème. Donc il faut sensibiliser les gens afin qu’ils s’abonnent aux PME, il faut que les communes s’investissent dans ce secteur, dans cet assainissement surtout rendre notre ville propre. C’est bon pour nous », a-t-il déclaré.

Accompagnant la MAOG depuis le début de cette tournée d’assainissement, le coordinateur de l’ONG Urgence panafricaine a lui aussi promis de toujours apporter son appui aux autorités. Surtout il appelle lui aussi la population à pérenniser de telles actions.

« Ce que nous avons à lancer à l’endroit du peuple de Guinée, précisément ceux de Conakry, et les différentes communes, c’est de pérenniser ces actions pareilles. Voilà on ne peut pas rester calme, dire que vraiment comme on n’a pas été payé on ne peut pas venir travailler ou vraiment apporter quelque chose pour son peuple. Donc c’est raison pour laquelle nous sommes là, nous demandons à tous les citoyens de Conakry de pérenniser ces actions pareilles», a lancé Alpha Oumar Diallo.

Au nom du maire de Dixinn, Mamadou Saidou Diallo a remercié la MAOG. Il appelle d’autres ONG à leur emboîter le pas.

« Au nom du maire, nous sommes très content de cette ONG d’être venue dans notre commune pour nettoyer jusqu’à la devanture de chez certains de nos citoyens. Vraiment nous les remercions très sincèrement. Nous demandons aussi aux autres ONG de faire la même chose. Et les citoyens aussi de faire mieux d’assainir devant leur porte, il ne faut pas qu’on attende seulement la commune et les ONG de venir vraiment ramasser des ordures, qui salissent. Nous les remercions », dira-t-il.

Citoyen de la commune de Dixinn, Malick Diallo s’est engagé à adopter les bons gestes pour accompagner cette initiative.

« Cette initiative, nous l’avons très bien saluée. Et c’est pourquoi d’ailleurs dès que je les ai vus ce matin, je me suis lancé à leurs trousses. Parce que je me suis dit en tant que citoyen moderne, voir de telle initiative venant d’une ONG, il faut les accompagner, il faut les soutenir. Et l’État seul ne peut pas tout faire. Ce qu’ils ont fait, au fait c’est des actes spontanés, cela ne peut pas rendre propre la commune. Mais si nous tous en tant que citoyens, nous nous engageons chacun dans son coin à accompagner cette initiative, je pense que la commune de Dixinn sera vraiment propre. Donc à partir de maintenant, moi d’ailleurs en tant que jeune de la commune, je compte m’engager pour dire réellement à chaque maison d’essayer de s’abonner aux PME », a-t-il promis.

Maciré Camara