Assassinat de Thierno Mamadou Djouhé Diallo à Sambaya : “il était effectivement dans la mosquée avant…” (chef de quartier)

Le jeune du nom de Thierno Mamadou Djouhé Diallo assassiné dans la nuit du mercredi à ce jeudi 20 avril 2023 au quartier Sambaya, dans la commune urbaine de Kindia plonge les habitants de sa localité dans une tristesse profonde. Selon le chef de quartier de Sambaya, la victime est sortie de la mosquée avant d’être abattu froidement par les bandits lourdement armés.

C’est la deuxième attaque à main armée que la commune urbaine de Kindia a enregistré en l’espace de trois jours. Thierno Mamadou Djouhé Diallo âgé seulement d’une vingtaine d’années a été tué par des bandits munis d’armes de guerre. “Nous, nous étions à la prière, la nuit, aux environs de 2 heures du matin. Nous étions au troisième rakat quand un jeune est venu crier bandits, au secours. C’est ainsi qu’on est sortis de la mosquée, le jeune tué était effectivement dans la mosquée. Quand le jeune est venu en criant nous sommes sortis mais les bandits qui avaient des armes parce que c’est des armes de guerre qu’ils possédaient et continuaient à tirer. C’est dans ça ils ont tiré sur le jeune, on l’a pris pour l’hôpital et c’est en cours de route, il a rendu l’âme”, a expliqué Thierno Timbo Diallo chef de quartier adjoint du quartier Sambaya.

Les jeunes du quartier Sambaya faisaient de la patrouille dans leur localité. Seulement c’est une pratique qu’ils ont cessée depuis longtemps à cause de certains facteurs. “Nos jeunes sortaient pour veiller souvent dans la localité car on enregistrait souvent des attaques nocturnes ici. On avait même arrêté quelques bandits qui sont enfermés à la prison civile et les autorités le savent, ce sont de vrais criminels. Mais par manque de pièces d’identification notamment les cartes et les gilets, les jeunes ont arrêté pour ne pas qu’ils soient pris par les gendarmes la nuit. C’est pourquoi nous demandons aux autorités de prendre leur disposition pour mettre un terme à ce phénomène de criminalité”, ajoute le chef de quartier adjoint.

Pour l’instant, on ignore l’identité des malfrats qui ont creusé l’arrière d’une boutique Orange mone sans pouvoir y entrer. Le corps de la victime se trouve à l’hôpital régional de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10