Assaut contre Sékhoutouréya. « Alpha Condé était dans le bureau, mais pas visible », dit Michel Lamah

L’ancien président guinéen Alpha Condé était-il un homme invisible ? Dans une interview réalisée par « Espace FM » et diffusée dans l’émission les « Grandes Gueules », de ce lundi 5 septembre, Michel Lamah, l’un des hommes du 5 septembre 2021, traité de malade après le coup d’Etat, a indiqué être en bonne santé et qu’il travaillerait avec le chef de l’Etat, le colonel Mamadl Doumbouya .

« Je vais bien, je suis en bonne santé et je suis avec ma famille. Je travaille correctement avec le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya. Ceux qui disent que je suis malade, c’est que c’est des Guinéens malintentionnés qui ne sont pas contents de notre action. Je n’écoute pas tout ce qui se dit de moi. Je suis mon chemin, je suis mon destin . C’est Dieu qui m’a envoyé et j’ai fait la mission que Dieu m’a confiée »., a-t-il martelé.

Moi personnellement je ne l’ai [Alpha Condé] pas vu dans la chambre. Il n’était pas sur le lit parce que le lit était vide. Même en bas du lit, on a vérifié, il n’était pas là. C’est après avoir fait des fouilles que je l’ai trouvé dans le bureau. Il était dans le bureau mais il n’était pas visible. Après avoir cassé la porte de son bureau, on a vérifié, on a trouvé qu’il était un peu caché »

Parlant du coup d’Etat du 5 septembre, Michel Lamah a tenu à clarifier les choses. Selon lui, ce n’est pas lui qui a piloté le coup d’État, mais c’est bien lui qui a mis main sur l’ex-président Alpha Condé.

« C’est pas moi qui ai piloté le coup mais c’est moi qui ai mis main sur l’ex-président, Alpha Condé. Puisque quand j’ai entendu les tirs, moi j’étais déjà au palais du peuple. C’était notre base. J’étais en position de relève. Le 5 septembre, j’ai entendu les tirs au niveau du pont du 8 novembre. J’étais obligé d’alerter mes éléments. J’ai alerté mes éléments. Du coup, il y a eu des tirs, moi aussi j’ai répondu aux tirs. J’ai reçu un appel, dans le taxi, de mon chef, soi-disant de prendre le blindé. On a un véhicule blindé que j’ai pris et j’ai pris le devant . J’ai piloté le blindé jusqu’à ce que j’ai cassé toutes les portes du palais Sékhoutouréya. On est rentré au palais Sékhoutouréya, il y avait tellement de tirs. Moi je ne pouvais pas m’arrêter, je ne faisais que casser les portes pour donner la rentrée à mes camarades. Et après avoir fini de casser les portes, je me suis dirigé avec mon équipe de 5 éléments et on on a essayé de joindre le palais. On est monté à l’escalier jusqu’à ce qu’on a mis main sur le président. On l’a traité avec bonté, moi je lui ai dit que je suis venu pour l’arrêter parce que les Guinéens souffrent beaucoup et que les choses sont dures en Guinée. Et que ce n’est pas pour lui faire du mal. On l’a envoyé là où on devait l’envoyer. Et j’ai toujours rendu compte à mon chef hiérarchique. Et j’ai suivi les instructions de mon chef. C’est pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd’hui. Bon, quand nous sommes rentrés, moi personnellement je ne l’ai pas vu dans la chambre. Il n’était pas sur le lit parce que le lit était vide. Même en bas du lit, on a vérifié, il n’était pas là. C’est après avoir fait des fouilles que je l’ai trouvé dans le bureau. Il était dans le bureau mais il n’était pas visible. Après avoir cassé la porte de son bureau, on a vérifié, on a trouvé qu’il était un peu caché », a-t-il déclaré.

Christine Finda Kamano