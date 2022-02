Assemblée citoyenne des peuples de l’Afrique de l’ouest: l’événement attendu à Bamako du 23 au 26 février prochain

Dans le but de créer un cadre de réflexion pour une plus grande implication de la société civile ouest-africaine dans les efforts de gouvernance démocratique, de paix et de sécurité, il se tiendra à Bamako du 23 au 26 février prochain, l’assemblée citoyenne des peuples de l’Afrique de l’ouest. L’initiative est de l’union des jeunes pour la paix et la nation africaine, ( UJPNA).

En séjour dans la capitale guinéenne, le président de l’union des jeunes pour la paix et la nation africaine, ( UJPNA), Mahamadou Diouara qui était face à la presse, ce samedi 19 février, a expliqué l’objectif de cet événement qui réunira dans la capitale malienne plusieurs personnalités de la société civile, politiques et hommes de medias venus de plusieurs nations de la sous région.

« L’ assemblée citoyenne des peuples de l’Afrique de l’ouest porte sur la thématique « état et perspectives de la démocratie et de la gouvernance dans l’espace ouest africain ». Il s’agira pour nous de diagnostiquer l’état de la gouvernance dans notre espace. Autant au sein des États qu’au niveau des organisations sous régionales et régionales. Autant au sein de l’action publique qu’au sein de l’action privée et de la société civile. Il s’agira aussi d’amorcer le débat sur les perspectives de la gouvernance et de la démocratie dans l’espace ouest-africain. Donc, il y aura cinq (5) panels qui vont être animés », a indiqué Mahamadou Diouara

Et de poursuivre en précisant que l’événement qui se tient du 23 au 26 février 2022 à Bamako se déroulera en deux(2)temps.

« Un colloque qui aura lieu du 24 au 25 février prochain. Et un grand meeting qui va se tenir au soir du 26 février prochain. Et ce meeting se tiendra à la tour de l’Afrique à Bamako. A la fin des travaux, un manifeste appelé Déclaration de Bamako sera élaboré. Et ce manifeste qui va être adopté à la matinée du 26 février 2022 pour être présenté au public à la faveur du meeting qui sera organisé le soir avant de rappeler que ce manifeste sera axé sur quoi? l’ensemble des délégations venues de l’ensemble des pays se seront entendues et que nous aurons pris comme engagement dans notre action commune au bénéfice justement de la qualité de la gouvernance et de la démocratie dans notre espace », a-t-il ajouté.

Elisa camara

+224654957322