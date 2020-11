Assemblée : Damaro suspend la plénière à cause de l’absence des membres du gouvernement

Ouverte à 10h, la plénière de l’assemblée nationale de ce mercredi a été suspendue juste après le contrôle de présence des députés.

Constatant l’absence des membres du gouvernement dans la salle, le président de l’assemblée nationale, l’honorable Amadou Damoro Camara a suspendu la plénière jusqu’à 11h.

Pour rappel, les travaux de cette journée sont axés sur la présentation de la loi initiale 2021 de la politique économique et monétaire de l’État.

Sont attendus : les ministres de l’Economie et des finances, du plan et du développement économique, du Budget et le gouverneur de la banque centrale.

Mohamed Cissé, depuis l’hémicycle