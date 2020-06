Assemblée nationale : Damaro reçoit les félicitations de l’Algérie 

Après l’ambassadeur d’Égypte, c’était au tour de celui d’Algérie en Guinée d’adresser les vives félicitations du président du parlement de son pays à la nouvelle assemblée nationale Guinée pilotée par l’honorable Amadou Damaro Camara.

C’était ce jeudi dans la salle des actes du palais du peuple que le président du parlement guinéen, Amadou Damaro Camara a reçu en audience le diplomate algérien Abdelfetah Daghmoum qui a profité de l’occasion pour remettre la lettre de félicitations du président du parlement algérien à la nouvelle assemblée nationale guinéenne, installée depuis le mois d’avril passé.

‘’J’ai été reçu par le président de l’Assemblée Nationale auquel j’ai remis une lettre de son homologue algérien dans laquelle il lui présente ses sincères félicitations à l’occasion de son élection en qualité de président de l’Assemblée Nationale de Guinée. Il lui a renouvelé à cette occasion sa disponibilité à œuvrer de concert avec lui au raffermissement des relations parlementaires qui existent entre l’Algérie et la Guinée”, dit l’ambassadeur au sortir de l’audience. Et d’ajouter :”Nous avons aussi eu à évoquer l’état des relations parlementaires entre l’Algérie et la Guinée et les perspectives de leur consolidation”.

Au nom, du président de l’assemblée nationale de la Guinée, la 1ère vice-présidente du parlement guinéen, Dr Djalikatou Diallo de rappeler :”le président de l’assemblée Nationale en a profité pour rappeler les liens de coopération, les liens d’amitié séculaires qui existent entre la République de Guinée et la République d’Algérie qui sont antérieures à l’indépendance de l’Algérie. Il a rappelé surtout que les relations sur le plan sécuritaire et éducationnel entre la République de Guinée et celle d’Algérie datent de longtemps dans la mesure où la plupart de nos médecins et policiers ont été formés en Algérie”.

Elisa Camara

+224654957322