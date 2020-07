Assemblée nationale : Damaro reçoit les félicitations des deux présidents des chambres du parlement russe

Comme annoncé, l’ambassadeur de la Fédération de Russie, Vadim Razumovskiy a été reçu en audience ce mercredi, 23 juillet 2020, à Conakry par le président de la 9ème législature guinéenne, Amadou Damaro Camara. C’était en présence de quelques membres du bureau exécutif de l’institution.

Selon le diplomate russe, Cette visite s’inscrit dans le cadre des bonnes relations d’amitié qui ont toujours existé entre les deux pays.

« Je lui ai remis les félicitations de la part des deux présidents des chambres du parlement russe dans le cadre de la coopération interparlementaire. Avec l’assemblée nationale dans sa composition, on va travailler sur le cadre juridique de notre coopération », dira l’ambassadeur à sa sortie d’audience.

Au nom, du président de l’assemblée nationale de la Guinée, la 1ère vice-présidente du parlement guinéen, Dr Djalikatou Diallo a tenu à rappeler :

« Le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Amadou Damaro Camara a été très honoré de recevoir la visite de l’ambassadeur de la Fédération de Russie en Guinée, porteur de deux lettres de félicitations émanant des deux chambres parlementaires de la Fédération de Russie. Notamment, la chambre haute et la chambre basse. Ils en ont profité pour passer en revue l’état des liens d’amitié séculaires qui existent entre la Guinée et la Fédération de Russie qui est antérieure d’ailleurs à l’indépendance de la Fédération de Russie depuis la défunte soviétique. Les coopérations surtout sur le plan de l’éducation où nos cadres ont été formés en Russie pour la plupart. Et aujourd’hui, sur le plan économique avec la présence du Groupe RUSAL et aussi les perspectives d’avenir notamment, insuffler un dynamisme nouveau au groupe d’amitié Guinée-Russie. Ce groupe d’amitié du côté de la Guinée est présidé par notre collègue l’honorable Sékou Benna Camara. C’est un groupe d’amitié qui a existé depuis la 8ème législature et qui a eu à faire beaucoup d’activités sur le plan parlementaire. Nous comptons insuffler un dynamisme nouveau à ce groupe parlementaire pour que le parlement guinéen et les chambres de la Fédération de Russie puissent coopérer de façon mutuellement avantageuse. »

Youssouf Keita