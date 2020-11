Assemblée nationale : Damaro suspend la plénière à cause de l’absence des membres du gouvernement

Ouverte à 10h, la plénière de l’Assemblée nationale de ce mercredi, 25 novembre a été suspendue juste après le contrôle de présence des députés.

Constatant l’absence des membres du gouvernement dans la salle, le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Amadou Damoro Camara a suspendu la plénière jusqu’à 11h.

Pour rappel, cette journée est axée à la présentation de la loi initiale 2021 de la politique économique et monétaire de l’Etat.

Sont attendus : les ministres de l’Economie et des Finances, du Plan et du Développement Economique, du Budget et le gouverneur de la Banque Centrale.

Mohamed Cissé, depuis l’hémicycle