Assemblée nationale : des députés et cadres de l’administration parlementaire à l’école du PNUD

Un séminaire de 4 jours a débuté ce mercredi 26 mai 2021 à l’Hémicycle. Une initiative du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Guinée qui vise à renforcer les capacités des honorables députés et cadres de l’administration parlementaire sur la procédure législative, les moyens de contrôle parlementaire de l’action gouvernementale et d’évaluation des politiques publiques.

Pour l’honorable Amadou Damaro Camara, ce jour constitue le début d’exécution de l’une des bases dans l’exécution d’un plan quinquennal.

« Nous avons toujours regretté qu’on ait un personnel potentiellement important mais qui n’avait bénéficié d’aucune formation pour valoriser le talent que cette jeunesse garde en elle. C’est pourquoi nous avons prévu dans le plan quinquennal du bureau de l’Assemblée, de renforcer la capacité non seulement des députés mais aussi du personnel. Les députés, parce qu’il n’y a que 25 parmi les 114, qui ont une expérience parlementaire pendant la 8ème législature. C’est extrêmement important que les collègues qui viennent de nous rejoindre, sachent comment ça fonctionne. Et, deuxièmement, le personnel de l’Assemblée, c’est la mémoire de l’Assemblée. Nous autres, nous ne sommes que des contractuels alors que certains parmi le personnel sont là depuis plus de 40 ans. Ils méritent d’être outillés pour mieux accomplir la mission parlementaire et aider les députés dans ce sens », a-t-il expliqué.

L’enracinement de la démocratie passe avant tout par le renforcement du rôle du Parlement. D’après le Représentant résident adjoint du PNUD en Guinée, M. Boureima Younoussa, l’efficacité du travail parlementaire repose fondamentalement sur la qualité, la compétence et la disponibilité des députés et du personnel parlementaire.

« Pour mieux jouer leur rôle, les députés et les fonctionnaires parlementaires devraient avoir une parfaite maîtrise du contexte de l’institution parlementaire, de sa structure, de ses procédures et de ses relations avec les autres institutions constitutionnelles. L’efficacité du travail parlementaire repose fondamentalement sur la qualité, la compétence et la disponibilité des députés et du personnel parlementaire. Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les honorables députés, il est universellement reconnu que l’enracinement de la démocratie passe avant tout par le renforcement du rôle du parlement. La mise en place d’un Parlement fort et efficace est un enjeu majeur pour la construction d’un Etat de droit, la consolidation de la démocratie et la création d’un cadre propice à l’investissement et à la croissance économique », a-t-il dit dans son discours de circonstance.

Durant ces quatre jours de formation, ces parlementaires aborderont plusieurs modules dont entre autres l’historique de l’Assemblée nationale, les concepts clés utilisés, l’organisation de l’Hémicycle et le protocole à l’Assemblée nationale ainsi que l’organisation et le fonctionnement de l’institution parlementaire.

Maciré Camara