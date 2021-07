Assemblée nationale : la cheffe de mission de l’OIM réitère la disponibilité de son institution à accompagner la Guinée

Ana Fonseca, la cheffe de mission de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Guinée a été reçue en audience jeudi 8 juillet 2021 par le Président de l’Assemblée Nationale Guinéenne à son bureau. Plusieurs initiatives et thématiques autour de la coopération entre l’Assemblée Nationale et l’OIM ont été abordées. La cheffe de mission de l’organisation a réitéré la disponibilité et l’engagement total de l’OIM à continuer ses efforts pour la bonne mobilité et le développement en Guinée.

« J’ai eu l’honneur de rencontrer Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale au nom de l’Organisation Internationale pour les Migrations. Pour nous, c’est important de travailler avec les parlementaires de l’Assemblée Nationale dans le cadre de notre coopération avec la Guinée pour bien soutenir les efforts de développement et bien adresser les questions migratoires. On a discuté de plusieurs initiatives et thématiques où l’OIM, en collaboration avec les autres agences des Nations unies, pourra soutenir la migration et le développement. On a aussi discuté des risques de la migration irrégulière et avoir un effort concret qui peut soutenir la jeunesse et encore une fois avec une perspective de volontaires et de développement durable. L’OIM a réaffirmé sa disponibilité et son engagement total avec la Guinée pour continuer nos efforts pour la bonne mobilité et le développement en Guinée », a-t-elle déclaré.

Rappelons également qu’au cours de cette même journée, l’honorable Amadou Damaro Camara avait reçu la visite de courtoisie de l’ONU-Habitat.

Maciré Camara