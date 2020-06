Assemblée nationale : la Chine félicite Damaro pour son élection 

Après les ambassadeurs d’Égypte et d’Algérie, c’est au tour de celui de la république populaire de Chine en Guinée d’être reçu en audience, ce mercredi 24 juin par le nouveau président de l’assemblée nationale guinéenne, Honorable Amadou Damaro Camara.

Comme ses prédécesseurs, l’ambassadeur chinois aussi était porteur d’un message de félicitations du président de l’assemblée nationale de son pays à l’endroit du parlement guinéen.

Selon l’ambassadeur de la Chine en Guinée, Huang Wei, ‘’je viens pour transmettre une lettre de félicitations adressée par le président de l’Assemblée populaire nationale de Chine à son homologue guinéen”. Ajoutant : “On a évoqué des bonnes relations entre les institutions législatives de nos deux (2) pays. Et également d’excellentes relations entre nos deux pays”.

:”Cette audience était surtout placée sous le signe du raffermissement des liens d’amitié et de Coopération entre le parlement guinéen et le parlement chinois et aussi entre les deux gouvernements qui sont hissés entre la Guinée et la Chine à un niveau stratégique des retombées mutuellement profitables aux deux pays”, rappelé la 2ème vice-présidente de l’assemblée nationale, Zalikalitou Diallo qui a parlé au nom de Damaro.

Plus loin de mentionner :”le président de l’Assemblée Nationale de Guinée a reçu une lettre de félicitations de son homologue chinois pour son élection à la tête de l’Assemblée Nationale et le vœu de vouloir se tisser des liens encore beaucoup plus fraternels qui viennent étayer les liens séculaires qui lient la Guinée à la République populaire de Chine à l’orée des indépendances”.

Elisa Camara

