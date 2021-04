Assemblée nationale : l’accord de coopération bilatérale en matière de défense entre la Guinée et l’Arabie Saoudite ratifié

L’Assemblée nationale s’est réunie ce vendredi, 30 avril 2021 en assemblée plénière pour ratifier le protocole d’accord de convention bilatérale en matière de défense entre la République de Guinée et la République du Royaume d’Arabie Saoudite.

D’abord, il faut retenir qu’après un travail en commission et en inter-commission, les députés ont jugé ce protocole d’accord « d’une importance capitale pour notre pays, sa mis en œuvre permet à coût sûr de contribuer à la volonté affichée par le chef de l’État le professeur Alpha Condé d’équipe et de moderniser notre armée nationale », à indiqué le rapporteur de la commission défense à l’assemblée nationale.

Il faut noter que ce projet contient essentiellement 10 axes qui sont entres autres “Enseignement formation et exercice militaire ; Appui à la lutte contre le terrorisme ; echange des renseignements dans le domaine de la défense ; logistiques et prévisions ; échange et visite d’expertise ; service midico-millitaire, activité militaire culturelle et sociale ; sécurité maritime et lutte contre le piratage ; équipement et services de défense ; tout autre domaine convenus par les parties.”

Présent à l’hémicycle, le Ministre d’Etat Ministre en charge de la Défense Nationale, Dr Mohamed Diané, au terme des travaux de l’Assemblée nationale a tenu à rappeler que l’adoption de ce protocole d’accord constitue un enjeu important pour la République de Guinée et celle du Royaume d’Arabie Saoudite.

« L’Arabie Saoudite a déjà ratifié ce protocole on attendait la ratification par le parlement guinéen. Les deux commissions qui ont travaillé sur les projets du protocole d’accord vont se mettre ensemble pour la mise en œuvre du contenu dans les domaines non seulement de la formation, mais aussi de renforcement de capacités opérationnelles, d’échanges de renseignements et aussi des échanges d’expériences entre nos deux pays »,-t-il expliqué

Poursuivant, il dira que le Ministère de la défense nationale de la République de Guinée est satisfait de l’acte que vient de poser la représentation nationale, avant d’ajouter : « A juste mesure l’enjeu sécuritaire qui est le nôtre actuellement dans un environnement si complexe et la nécessité de nouer de solides relations avec des partenaires fiables. »

Pour Dr Diané, « en diversifiant ses partenariats permettra à la Guinée grâce à l’appui du président de République, Pr Alpha Condé de se doter d’un outil de défense moderne capable de faire face à toutes les menaces sécuritaires du moment », a-t-il rassuré devant les députés.

Plus loin, il dira que « nous sommes convaincus que ce protocole d’accord contribuera au renforcement des liens d’amitié et coopération entre la République de Guinée et du Royaume d’Arabie Saoudite. »

Pour finir, le Ministre d’État a rappelé que la lutte contre le terrorisme est un combat de tous. « Nous avons actuellement au niveau des missions des Nations Unies, partout dans le monde et particulièrement dans la sous-région, des contingents qui participent aux opérations de maintien de la paix et à la lutte contre le terrorisme… »

A noter que les députés présents à cette assemblée plénière ont voté à l’unanimité pour l’adoption dudit projet.

Mamadou Yaya Barry