Assemblée nationale : l’ambassadeur iranien chez Damaro

Dans le cadre de la Diplomatie Parlementaire, l’Honorable Amadou Damaro Camara, Président de l’Assemblée Nationale (PAN) a reçu en audience ce mercredi 9 juin 2021 l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique d’Iran en Guinée.

Pendant une trentaine de minutes, les deux parties se sont entretenues sur la nécessité du renforcement de la coopération entre les deux pays.

Selon Mohammad Hossein MIRZAAGHAEI CHALAKSARAEI, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Islamique d’Iran en République de Guinée, cette visite vise à élargir et approfondir les relations d’amitié entre les deux pays.



« Nous avons passé en revue les principaux axes de coopération avec le président de l’Assemblée, avec les Honorables députés. Les deux pays croient qu’il faut bénéficier de la coopération et élargir et approfondir les relations d’amitié ancienne. Il s’agit de renforcer des coopération qui existent ces deux pays pour élargir et approfondir des relations amitiés anciennes . La République de Guinée est un pays frère et ami pour nous avec lequel nous avons des relations depuis longtemps. Donc il y a un sentiment de fraternité avec la Guinée. La République Islamique d’Iran se dit fière de mettre à la disposition de la République de Guinée tous ses acquis, ses expériences et ses sciences. Nous souhaitons le développement des relations entre la Guinée et l’Iran dans différents domaines dont l’entretien que nous avons eu aujourd’hui », a-t-il expliqué.

Plusieurs secteurs d’activité intéressent l’Iran dans le cadre de sa coopération avec la Guinée. L’honorable Dr Fodé Soumah, 2ème vice-président de l’Assemblée Nationale a fait savoir que des activités existent déjà avec l’Iran.

« Comme vous le constatez, l’honorable Amadou Damaro Camara a reçu ce matin l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique d’Iran en Guinée. À cette occasion, les deux hautes personnalités ont fait le tour d’horizon des activités qui existent déjà entre les deux pays mais également ont ouvert d’autres créneau pour les départements qui n’ont pas eu encore la chance de travailler avec la République d’Iran. Si non dans l’ensemble tous les secteurs et tous les départements nationaux intéressent la coopération iranienne et c’est à ce titre-là qu’une invitation a été faite par l’ambassadeur à l’Assemblée Nationale de Guinée pour une visite en Iran aussi bien pour ouvrir d’autres secteurs à la coopération entre l’Iran et la Guinée », a-t-il annoncé.

Rappelons que précédemment à cette visite de l’Ambassadeur iranien, l’honorable Amadou Damaro Camara avait aussi reçu la visite hier de l’Ambassadeur israélien, et attend encore la visite le jeudi 10 juin d’une délégation de l’Union européenne.

