Assemblée nationale : l’ambassadeur marocain reçu par le président Amadou Damaro Camara

Le président de l’Assemblée nationale guinéenne, l’honorable Amadou Damaro Camara, a reçu en audience ce mercredi 17 mars 2021, dans la salle des actes du palais du peuple de Conakry, l’ambassadeur du Royaume du Maroc en République de Guinée, Sierra-Leone et Libéria, Son Excellence, Driss Isbayene.

Cette visite du diplomate chérifien chez le patron de la 9ème législature guinéenne s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays au niveau parlementaire.

Au sortir de l’audience, qui a duré près d’une heure d’horloge, le diplomate marocain a déclaré : « c’était une visite de courtoisie mais également une visite de travail si l’on peut dire ainsi, puisqu’on a revu toute l’histoire qui lie le Maroc à la Guinée, et à tous les niveaux, notamment le niveau parlementaire…Nous avons revu les projets qui sont marocains en Guinée, surtout la coopération au niveau culturel, économique et politique. Nous avons eu également l’occasion de parler des relations au niveau parlementaire, comment travailler dans l’avenir pour mieux renforcer ces relations. »

Au nom du président de l’Assemblée nationale, l’honorable Djalikatou Diallo, a rappelé: « le président de l’assemblée se réjouit vivement de la visite de l’ambassade du Royaume du Maroc en République de Guinée. Ils en ont profité pour passer en revue les relations d’amitié, de coopération et de fraternité liant la Guinée au Royaume du Maroc. Ce sont des liens historiques. Et le plus important est que cette coopération n’a jamais connu de bémol. »

Et d’ajouter : « tous les chefs d’Etat qui se sont succédé ont bien voulu entretenir ces relations d’amitié et de coopération dans tous les domaines. Et la toute dernière action phare est cette centrale de gaz qui va résoudre le problème d’électrification de la ville de Kankan. C’est un projet salutaire. Le Maroc est solidaire à la Guinée. Sur le plan sanitaire, on a vu le soutien du Maroc en période d’Ebola. Et récemment, avec la pandémie de covid-19, cette solidarité a été également témoignée à la Guinée à travers des dons de kits. »

Plus loin, elle soulignera que le président de l’assemblée a pris l’engagement solennel d’œuvrer à la consolidation des relations entre « nos parlements pour faire fonctionner cette diplomatie parlementaire à plein régime comme cela est dans notre plan stratégique. »

Elisa Camara

