Assemblée nationale : le directeur par intérim du bureau régional de l’ONU-Habitat en visite chez Amadou Damaro Camara

Le président de l’Assemblée nationale guinéenne, l’honorable Amadou Damaro Camara a reçu dans l’après-midi de ce jeudi 8 juillet 2021, la visite de courtoisie de Monsieur Oumar Sylla, Directeur par intérim du Bureau Régional pour l’Afrique de l’ONU-Habitat. Il était accompagné de Monsieur Claude Ngomsi, Conseiller au Bureau Régional et Madame Gwendoline Mennetrier, Représentante de l’ONU-Habitat en Guinée.

L’objectif de cette visite était de raffermir le partenariat entre l’ONU-Habitat et le gouvernement guinéen.

Pour Monsieur Oumar Sylla, la collaboration fructueuse de l’ONU-Habitat avec la Guinée depuis les 4 dernières années a permis de beaucoup d’initiatives parmi lesquels, le développement de la politique nationale urbaine et le développement du schéma d’aménagement du territoire

« Comme vous le savez, l’ONU-Habitat est l’agence spécialisée sur les questions d’urbanisation. Nous avons développé une collaboration fructueuse avec la République de Guinée durant les quatre dernières années et nous supportons beaucoup d’initiatives en matière d’urbanisation, notamment le développement de la politique nationale urbaine, la revue de la législation urbaine, le développement du schéma d’aménagement du territoire qui sont des outils tant soit importants pour planifier mais aussi anticiper sur l’extension urbaine des villes au niveau de la Guinée mais en même temps utiliser ces villes comme étant des poumons de développement économique et de création d’emplois et de richesse. C’est la raison pour laquelle ce travail ne peut pas se faire sans avoir la collaboration avec les ministères clés mais aussi avec l’Assemblée Nationale qui est détenteur de la législation mais aussi d’un soutien politique nécessaire pour pouvoir attendre les interventions de ONU-Habitat à travers tout le pays en République de Guinée », a-t-il expliqué.

A en croire l’honorable Louncény Camara, président de la commission des affaires étrangères, l’offre de l’ONU-Habitat est une première car, elle permettra à la Guinée de mettre en œuvre sa politique.

« Ce qu’on peut retenir, c’est que l’ouverture faite par l’ONU-Habitat vers l’Assemblée nationale est une première et surtout la déclaration de Monsieur Sylla par rapport à l’objectif assigné au bureau régional, mais aussi à l’ouverture d’un sous-bureau pour être plus proche des demandeurs que nous sommes. Ceci nous permet de travailler directement. Comme il l’a dit, Conakry-Nairobi, ce n’est pas loin mais c’est aussi loin. Parce que s’il faut toutes les fois prendre le vol pour Nairobi, il va s’en dire que certaines demandes de la Guinée risquent d’attendre parce que les moyens ne sont toujours pas là pour permettre à nos pays de mettre en application leur politique. Donc dans ce cadre, je voudrais également féliciter ONU-Habitat pour cette innovation et permettre à la Guinée de mettre en œuvre sa politique et surtout mettre en œuvre la déclaration de l’Afrique à la conférence de Tito en septembre 2016 », a-t-il précisé.

Maciré Camara