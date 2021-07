Assemblée nationale : les avantages des députés pas payés !

Le 5 juillet 2021, les portes de l’Hémicycle guinéen ont fermé pour laisser place à la grande vacance parlementaire. Nos députés, tous gais comme des pinsons, se congratulent. Ceux de l’intérieur du pays sont prêts à être réceptionnés. Le retour des enfants prodiges ! Ont-ils bien défendu les jeunes du village, les petits cultivateurs ou le petit producteur de pomme de terre de Timbi-Madina ? La réponse, le 30 février.

10 juillet, l’attente se fait sentir. Et pour cause, me président Alpha Condé bloque tout. C’est gouverner autrement qui s’impose. Cette fois-ci, les députés doivent adhérer aux slogans :

Prime de carburant : pas payée

Prime de logement : pas payée

Prime d’eau et d’électricité : pas payée

Prime d’explication des votes : pas payée

Avantages des membres du bureau : pas payés

Le montant total ? C’est un secret professionnel en Guinée…

Nos honorables ont tous le regard tourné vers le seul président Amadou Damaro Camara. Sauf que le patron du palais Sékhoutouréya a lui son regard bien ailleurs. Il veut, selon certaines indiscrétions, connaître toute la verité sur les marchés passés par le Parlement. Ce que dément avec force un député, contacté par Mediaguinee.

A quand la paye monsieur le président Damaro ? Lui posent des honorables députés.

« Je dois rencontrer le président de la République le professeur Alpha Condé pour débloquer la situation », répond toujours Damaro Camara à chaque sollicitation d’un député. Le président du Parlement qui tente le tout pour tout pour débloquer la situation va-t-il rencontrer le chef de l’État et évoquer avec lui le sujet ? C’est toute la question.

Nous sommes mercredi 28 juillet 2021. Les députés sympatientent … Les sous ne sont toujours pas payés.

Bangaly Steve Touré