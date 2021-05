Assemblée nationale: les députés adoptent à la majorité le projet SAGE-SA, ex-SALGUIDIA

La représentation nationale de la République de Guinée, réunie en plénière ce vendredi 7 mai 2021, a, après le travail en commission et en inter-commission et à la suite des débats à l’assemblée plénière, adopté à la majorité ledit projet.

Et ce, après la volonté manifeste du gouvernement guinéen à coopérer avec la Société Alsa Asset Management Ltd d’Abu Dhabi, pour créer ensemble une nouvelle société agricole et agro-industrielle dénommée Société Agro-industrie Guineo-Emiratie (SAGE-SA), ex- SALGUIDIA, placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l’Industrie et la tutelle du ministère en charge des Finances.

Il faut rappeler que c’est un projet qui a pour objet « de fixer les conditions générales, sociales, économiques et financières entourant l’aménagement et de l’exploitation des terres agricoles d’une superficie d’environ 2.129 hectares, pour la production de l’ananas et autres produits maraîchers, le conditionnement, la transformation et l’emballage en vue de la commercialisation et l’exportation des produits finis d’origine guinéenne. », a fait savoir l’honorable Abou Traoré, le rapporteur à l’assemblée nationale.

Et d’ajouter qu’en termes d’avantages, la République de Guinée bénéficiera de ce projet la construction d’un laboratoire de culture tissulaire qui permettra la production de 30 millions de rejets. « Grâce à cette démarche, la production d’ananas biologique pourrait être de 90 000 tonnes environ en 2025. La mise en place d’un programme de soutien à la filière fruits et légumes est largement développée dans le business plan. Il comprend entre autres: l’encadrement technique des producteurs ; la vente à un coût attractif de l’engrais et pesticides biologiques; l’appui auprès des banques pour l’obtention des financements et la construction de centres de collecte à Forécariah et Kindia. Tout ce programme permettra l’obtention d’une masse critique susceptible de satisfaire largement les besoins des marchés ( intérieur et extérieur) et la création de 400 emplois directs et 1200 indirects. », a-t-il expliqué.

Mamadou Yaya Barry