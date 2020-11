Assemblée nationale : les députés adoptent à l’unanimité le chronogramme de la session ordinaire

Initialement prévue à 10h ce vendredi, 6 novembre 2020, le chronogramme réaménagé de la session ordinaire de l’Assemblée nationale n’a été finalement adopté qu’à 15h par les élus du peuple (députés).

Au total 92 députés sur 114 ont pris part à cette plénière qui s’est déroulée sous la présidence d’Amadou Damaro Camara, président de cette 9ème législature guinéenne.

Dans ledit chronogramme, plusieurs travaux sont prévus en plénière, en inter-commissions et en conférence des présidents. Parmi ces travaux prévus il y a entre autres :

-Du samedi 07 au lundi 09 novembre : Rédaction des rapports sur les textes précités ;

-Mardi 10 novembre 2020 : 10 heures-12 heures : Explication de vote sur les textes précités dans les Groupes parlementaires et 13 heures, il y aura plénière consacrée à l’adoption des textes précités ;

-Mercredi 11 novembre : Plénière consacrée au renouvellement des bureaux des commissions et au vote de la résolution sur la création des groupes d’amitié ;

-Jeudi 12 novembre, il y aura la présentation de la loi des finances rectificatives 2020 ; 15 heures : Examen au sein des commissions du volet « recettes » de la loi des finances rectificatives 2020 (…)

-Mercredi 25 novembre 2020 : 10 heures : Présentation de la loi finances initiale 2021 ; de la politique économique et monétaire de l’Etat par les membres du Gouvernement ci-après : Ministre de l’Economie et des Finances, Ministre du Plan et du Développement économique, Ministre du Budget et le Gouverneur de la Banque Centrale

-Du Jeudi 03 au vendredi 04 décembre 2020 : Examen au sein des commissions du volet « recettes » de la loi de finances initiale 2021…

Youssouf Keita, depuis l’hémicycle